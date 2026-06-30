Türkiye ve Suriye'den Afet Yönetimi İşbirliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye ve Suriye'den Afet Yönetimi İşbirliği

30.06.2026 15:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İki ülke arasında afet yönetimi ve acil durum müdahalesi için mutabakat zaptı imzalandı.

Türkiye İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Suriye Afet ve Acil Durum Yönetimi Bakanı Raid Salih, Şam'da bir araya gelerek afet ve acil durum yönetimi alanında işbirliğini öngören mutabakat zaptı imzaladı.

Görüşmede, iki ülke arasında afet yönetimi, acil durumlara müdahale kapasitesi ve insani yardım alanlarında işbirliği imkanları ele alındı.

Bakan Çiftçi, Türkiye'nin gönüllü, onurlu ve güvenli geri dönüş sürecini desteklediğini belirterek, zorla geri dönüşe karşı olduklarını vurguladı.

İçişleri Bakanı Çiftçi, Suriye'ye dönüş yapmak isteyen kişilerin tapu ve benzeri kayıp resmi belgelerine erişimin kolaylaştırılmasının önem taşıdığını vurgulayarak, Suriye'de faaliyet göstermek isteyen sivil toplum kuruluşlarına gerekli kolaylığın sağlanması gerektiğini belirtti.

Suriye Afet ve Acil Durum Yönetimi Bakanı Raid Salih ise Türkiye'de yaklaşık 7 yıl sığınmacı olarak yaşadığını belirterek, bu süreçte edindiği tecrübelerin kendisi için önemli olduğunu ifade etti.

Salih, Türkiye'nin afet ve olağanüstü durumlara müdahale kapasitesini takdir ettiklerini, acil yardım ve kriz yönetimi konularındaki deneyimin Suriye için kıymetli olduğunu kaydetti.

Görüşmenin ardından iki ülke arasında afet ve acil durum yönetimi alanlarında işbirliğini kapsayan mutabakat zaptı imzalandı.

Kaynak: AA

Diplomasi, Politika, Türkiye, Suriye, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye ve Suriye'den Afet Yönetimi İşbirliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yunanistan’dan Türkiye için sürpriz teklif: Bazı Avrupalı ortaklarınız istemiyor ama biz samimiyiz Yunanistan'dan Türkiye için sürpriz teklif: Bazı Avrupalı ortaklarınız istemiyor ama biz samimiyiz
Serbest bırakılan Tamar Yanrıyar’dan açıklama: Cumhurbaşkanıma canım feda Serbest bırakılan Tamar Yanrıyar'dan açıklama: Cumhurbaşkanıma canım feda
Sıcağın etkisiyle sirke dolu pet şişenin patladığı an kamerada Sıcağın etkisiyle sirke dolu pet şişenin patladığı an kamerada
Buğday tarlasında çıkan yangın, akaryakıt istasyonuna sıçramadan söndürüldü Buğday tarlasında çıkan yangın, akaryakıt istasyonuna sıçramadan söndürüldü
Pezeşkiyan: Katar’daki 6 milyar dolarlık dondurulmuş varlığımız iade edilecek Pezeşkiyan: Katar'daki 6 milyar dolarlık dondurulmuş varlığımız iade edilecek
Berlin’de polis TOMA’larla halkı serinletti Berlin’de polis TOMA’larla halkı serinletti

16:06
Büyükçekmece’de korkutan yangın Rüzgarın etkisiyle büyüdü
Büyükçekmece'de korkutan yangın! Rüzgarın etkisiyle büyüdü
14:57
Özgür Özel’den Deniz Göktaş çıkışı: Saraçhane’yle dalga geçiyor, bizi ve Ekrem Başkan’ı eleştiriyor
Özgür Özel'den Deniz Göktaş çıkışı: Saraçhane'yle dalga geçiyor, bizi ve Ekrem Başkan'ı eleştiriyor
14:47
İstanbul’da yarın “yapışkan“ kabusa dikkat Yılın en sıcak günü olacak
İstanbul'da yarın "yapışkan" kabusa dikkat! Yılın en sıcak günü olacak
14:36
Memur ve emeklinin zam oranı netleşiyor İşte yeni maaşlar
Memur ve emeklinin zam oranı netleşiyor! İşte yeni maaşlar
13:27
Katar: ABD ve İran arasında üst düzey bir görüşme planlanmamıştır
Katar: ABD ve İran arasında üst düzey bir görüşme planlanmamıştır
13:18
Çapkanlar operasyonundan çarpıcı görüntü Uyuşturucuyu tuvalete atmışlar
Çapkanlar operasyonundan çarpıcı görüntü! Uyuşturucuyu tuvalete atmışlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2026 16:41:13. #7.12#
SON DAKİKA: Türkiye ve Suriye'den Afet Yönetimi İşbirliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.