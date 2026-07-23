Türkiye, Suriye'nin Şehircilik Altyapısına Teknik Destek Vermeye Hazır Olduğunu Bildirdi

(ANKARA) - Türkiye'nin Şam Büyükelçisi ve Dışişleri Bakanı Suriye Özel Temsilcisi Nuh Yılmaz, Suriye Yerel Yönetimler ve Çevre Bakanı Muhammed Anjarani ile yaptığı görüşmede, iki ülke arasında belediyecilik, çevrenin korunması, tapu-kadastro ve dijital dönüşüm alanlarında iş birliğinin geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımları ele aldı.

Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Büyükelçi Nuh Yılmaz'ın, Suriye Yerel Yönetimler ve Çevre Bakanı Muhammed Anjarani'ye nezaket ziyaretinde bulunduğu belirtildi.

Görüşmede, Türkiye-Suriye arasında belediyecilik, çevrenin korunması, tapu/kadastro ve dijital dönüşüm alanlarında işbirliğinin geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımların ele alındığı aktarılan açıklamada, "Gaziantep ve Halep arasında tesis edilen kardeş şehir ilişkisi örneğinin diğer illerimiz arasında da uygulanması dahil olmak üzere çeşitli konu başlıkları hakkında fikir alışverişinde bulunulan görüşmede ayrıca, ülkemizin Suriye'nin şehircilik alanındaki teknik altyapısının geliştirilmesine yönelik her türlü desteği vermeye hazır olduğu vurgulandı" denildi.