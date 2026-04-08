Türkiye-Suriye Ekonomik İş Birliğinde Tarihi Adım: JETCO Toplantısı ve İş Forumu İstanbul'da Gerçekleşti
Türkiye-Suriye Ekonomik İş Birliğinde Tarihi Adım: JETCO Toplantısı ve İş Forumu İstanbul'da Gerçekleşti

08.04.2026 06:19
Türkiye-Suriye Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi (JETCO) 1. Dönem Toplantısı, İstanbul'da gerçekleştirildi. İki ülke arasında ticaretin artırılması, gümrük işbirliği ve stratejik sektörlerde ortak projeler geliştirilmesi konusunda önemli anlaşmalar imzalandı.

Türkiye ile Suriye arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerde önemli bir dönüm noktası olan Türkiye-Suriye Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi (JETCO) 1. Dönem Toplantısı ile İş ve Yatırım Forumu, İstanbul'da gerçekleştirildi. Toplantıda, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nidal Şaar'ın katılımıyla ikili görüşmeler yapıldı ve JETCO 1. Toplantı Protokolü kapsamında ürün güvenliği, standardizasyon gibi alanlarda iş birliği anlaşmaları imzalandı.

İki ülkenin heyet ve iş dünyası temsilcilerinin katıldığı Yuvarlak Masa Toplantısı'nda, ikili ticaretin 10 milyar dolara çıkarılması hedefi için adımlar belirlendi ve müteahhitlik, sanayi, lojistik gibi sektörlerde projelerin yol haritası somutlaştırıldı. Bakan Bolat, imzalanan protokolün ekonomik entegrasyon ve bölgesel kalkınma için kapsamlı bir yol haritası olduğunu vurgulayarak, tekstil, tarım, gıda gibi stratejik sektörlerde iş birliğinin derinleştirileceğini açıkladı.

Ayrıca, Ortak Gümrük Komitesi kurulmasına yönelik anlaşma imzalandığı ve gümrük geçişlerinin iyileştirilmesi için iş birliği yapılacağı belirtildi. Bakan Şaar ise, Türkiye ile iyi bir zeminde çalışmalara başladıklarını ifade ederek, Halep'te planlanan sanayi bölgesi gibi projelerin sürdüğünü ve ekonomik iş birliğini genişletme imkânı bulacaklarını kaydetti.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

