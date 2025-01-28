(ANKARA) - Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu, Suriye Ekonomi Bakanı Basil Abdulhanan ile bir araya geldi.
Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Maslahatgüzar Büyükelçi Burhan Köroğlu, Ekonomi Bakanı Sayın Basil Abdulhanan'ı ziyaret etti. Görüşmede ikili işbirliğinin geliştirilmesi yolları ele alındı" ifadelerine yer verildi.
Son Dakika › Güncel › Türkiye ve Suriye Ekonomik İşbirliği Görüşmesi - Son Dakika
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