Türkiye ve Suudi Arabistan'dan Vize Muafiyeti Anlaşması

Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi Üçüncü Toplantısı, bugün Ankara'da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan Al-Suud'un eş başkanlıklarında yapıldı.

Toplantının ardından "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Diplomatik ve Hususi Pasaport Hamillerinin Vize Yükümlülüğünden Karşılıklı Olarak Muaf Tutulmasına İlişkin Anlaşma" iki Bakan tarafından imzalandı.