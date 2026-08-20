Türkiye ve Umman'dan Diplomatik Görüşme

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Musa Kulaklıkaya, Umman Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı Şeyh Khalifa Alharthy ile başkent Maskat'ta bir araya geldi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Kulaklıkaya Ummanlı yetkili Alharthy ile Maskat'ta görüştü.

Görüşmede, Hürmüz Boğazı başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alındı.