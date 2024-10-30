Türkiye ve Umman Yükseköğretimde İşbirliği Anlaşması İmzaladı - Son Dakika
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Türkiye ve Umman Yükseköğretimde İşbirliği Anlaşması İmzaladı

Türkiye ile Umman arasında yükseköğretimde işbirliğini güçlendiren mutabakat zaptı imzalandı.

30.10.2024 13:16
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Türkiye ile Umman arasında Yükseköğretimde İşbirliğine Yönelik Mutabakat Zaptı imzalandı.

Yükseköğretim Kurulu'nda (YÖK) düzenlenen imza törenine, Umman Yükseköğretim Araştırma ve İnovasyon Bakanı Rahma bint Ibrahim Al Mahrooqi, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar ve bazı üniversitelerin rektörleri katıldı.

YÖK Başkanı Erol Özvar, törende yaptığı konuşmada, Türkiye ve Umman'ın iki kardeş ülke olduklarını ve yükseköğretim alanının uzun zamandır ikili ilişkilerde ön planda yer aldığını söyledi.

Umman heyetinin bu ziyaretiyle iki ülke arasında akademik ve öğrenci hareketliliğinin gelişeceğini belirten Özvar, yükseköğretim alanındaki işbirliğini canlandırmak ve ilerletmek amacıyla 2013'te imzaladıkları mutabakat zaptının genişletilmiş ve güncellenmiş versiyonunu imzalayarak, iki ülke ilişkilerini yeni bir düzeye taşıyacaklarını ifade etti.

Marmara Üniversitesi'nde kurulan Sultan Kabus Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendireceğine inandığını bildiren Özvar, Türkiye'nin yükseköğretim alanında cazibe merkezi olduğunu vurguladı.

Özvar, "Yükseköğretim alanındaki iş birliğimizi güçlendirmek adına adımlar attığımızı ve atmaya devam edeceğimizi ifade etmek isterim. Bugüne kadar yükseköğretim alanında gerçekleştirilen değerli çalışmalar ve katkılarla Umman ve Türkiye'nin ortak hedefleri ve vizyonu doğrultusunda, iki ülke üniversitelerinin yükseköğretim alanında daha fazla işbirliği ve paylaşım sağlamak için birlikte çalışmayı sürdüreceklerine dair inancım tamdır." diye konuştu.

Türk yükseköğretim sistemine ilişkin bilgi veren Özvar, Türkiye'nin, Avrupa Yükseköğretim Alanında Bologna karnesine göre en başarılı ülkelerden biri olduğunu söyledi.

Özvar, Türkiye'de 198 ülkeden öğrencinin eğitim gördüğünü belirterek şunları kaydetti:

"Umman'dan da daha fazla öğrenciyi ülkemizde misafir etmek istiyoruz. Özellikle de Umman hükümeti burslusu öğrencilerin ülkemizdeki üniversitelerde eğitim almalarının iki ülke arasındaki ilişkilerde ihtiyaç duyduğumuz insan kaynağının yetiştirilmesine önemli ölçüde katkı sağlayacağına inanıyoruz. Umman'dan kamu görevlilerinin de Umman hükümeti burslusu olarak lisansüstü eğitimlerini ülkemizde tamamlayabileceklerini ifade etmek isterim."

Umman Yükseköğretim Araştırma ve İnovasyon Bakanı Rahma bint Ibrahim Al Mahrooqi de Türkiye'yi ikinci vatanları olarak gördüklerini belirterek çok eskiye dayanan iki ülke arasındaki ilişkileri daha ileriye taşımak istediklerini bildirdi.

Türkiye'nin en önemli ortaklarından olduğunu vurgulayan Al Mahrooqi, Türkiye ve Umman'daki tüm üniversitelerin iki ülke arasındaki işbirliğine dahil olmalarını istediklerini söyledi.

Al Mahrooqi, ülkelerindeki üniversiteleri daha kaliteli hale getirmeyi amaçladıklarını belirterek, bu amaçla dünyanın farklı ülkelerinden üniversitelerle kardeşlik programları düzenlediklerini anlattı ve Türk üniversitelerindeki çevrim içi eğitim sistemini Umman üniversitelerinde uygulayabilmek için YÖK'ten ve Türk üniversitelerinden destek beklediklerini ifade etti.

Konuşmaların ardından Al Mahrooqi ve Özvar, mutabakat metinlerini imzaladı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Türkiye, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye ve Umman Yükseköğretimde İşbirliği Anlaşması İmzaladı - Son Dakika

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