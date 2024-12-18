Türkiye, Vietnam Uluslararası Savunma Fuarı'na 10 Firma ile Katılıyor

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SAVUNMA Sanayii Başkanlığı (SSB), Vietnam'ın başkenti Hanoi'de düzenlenen 'Vietnam Uluslararası Savunma Fuarı 2024'e, Türkiye'den 10 savunma sanayi firmasının katılım sağlayacağını açıkladı.

SSB'den yapılan yazılı açıklamada, "Vietnam Uluslararası Savunma Fuarı 2024, 19-22 Aralık 2024 tarihleri arasında, Vietnam'ın başkenti Hanoi'de, dünyanın dört bir yanından ülkenin ve üst düzey resmi delegasyonların katılımıyla gerçekleşecek. Bu yıl 2'ncisi gerçekleşen ve 4 gün boyunca devam edecek olan fuar kapsamında; dünya savunma endüstrisinin tüm savunma alanlarında ağ oluşturulması, ortaklık kurulması, bilgi paylaşımı yapılması, yeniliklerin ve yeteneklerin keşfedilmesi, savunma sanayiinde faaliyet gösteren firmaların kara, deniz ve hava sektörlerinde geliştirdikleri en son teknolojileri içermesi bekleniyor. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde ve Türkiye Savunma ve Havacılık Sanayii İhracatçıları Birliği desteğiyle birlikte fuara, 10 Türk savunma sanayii firması katılım sağlayacak. Fuarda, Türk savunma sanayii tarafından üretilen çeşitli savunma sanayii ürünleri başta Asya-Pasifik bölgesi olmak üzere tüm katılımcıların dikkatine sunulacak. Fuar süresince Türk resmi heyeti, ev sahibi ülke yetkilileri ve fuara katılacak diğer ülke heyetleri ile görüşmeler yapacak, Türk savunma sanayiinin sahip olduğu ileri teknolojik kabiliyetler hakkında bilgiler sunacak ve iş birliği fırsatlarını değerlendirecek" denildi.