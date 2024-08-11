Türkiye Yazarlar Birliği Kurucu Başkanı Mehmet Doğan'ın Vefatı

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Yazarlar Birliği Kurucu Başkanı Mehmet Doğan'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirterek, ailesi başta olmak üzere sevenlerine, Yazarlar Birliği mensuplarına, fikir ve edebiyat camiasına sabır ve başsağlığı diledi.

Siyasiler, bugün hayatını kaybeden Türkiye Yazarlar Birliği Kurucu ve Şeref Başkanı Doğan için taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yayımladığı mesajında, "Fikir, edebiyat ve dava adamı, Türkiye Yazarlar Birliği Şeref Başkanı Mehmet Doğan'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Ailesi başta olmak üzere sevenlerine, Yazarlar Birliği mensuplarına, fikir ve edebiyat camiasına sabır ve başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da mesajında, şunları kaydetti:

"Türkiye Yazarlar Birliği Kurucu Başkanı Mehmet Doğan'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm edebiyat dünyamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

"Kendisinden güzel dilimiz Türkçe adına çok şey öğrendik"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise başsağlığı mesajında, "Bu toprakların muharriri, münevveri, mütefekkiri Mehmet Doğan hocamız rahmet-i Rahman'a kavuştu. Kendisinden güzel dilimiz Türkçe adına çok şey öğrendik, kıymetli eserlerinden çok feyz aldık. Başta Türkiye Yazarlar Birliği'nin kurucusu ve Şeref Başkanı olarak edebiyatımız ve kültürümüz için yaptığı bütün çalışmalarında samimiyetine yakından şahit olduk. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına, sevenlerine ve edebiyat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik de Mehmet Doğan'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Türkçemize ve milli kültürümüze adanmış bir ömür yaşadı ve devasa eserler verdi. Ruhu şad, mekanı cennet olsun."