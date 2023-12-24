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Türkiye'ye kaçak yollarla getirilen 15 lüks araç ele geçirildi - Son Dakika
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Türkiye'ye kaçak yollarla getirilen 15 lüks araç ele geçirildi

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, yabancı plakalı lüks araçlara yönelik yaptıkları çalışmalarda, kaçak yollarla Türkiye'ye getirildiği tespit edilen 15 adet lüks otomobili ele geçirdi. Araçların toplam değeri 187 milyon TL olarak belirlendi ve 38 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

24.12.2023 - 10:09,
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TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, yasalara aykırı olarak ülke içinde kullanıma sunulan yabancı plakalı lüks araçlara yönelik yürütülen çalışmalarda, kaçak yollarla Türkiye'ye getirildiği ortaya çıkarılan 15 adet lüks otomobili ele geçirdi. Araçların toplam 187 milyon lira değerinde olduğu belirlendi, 38 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı..

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Antalya Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda, geçici ithalat kapsamında getirilmek istenen lüks araçlara yönelik, kaçakçılıkla mücadele kapsamında inceleme başlatıldı. Çalışmalarda, Türkiye'ye yabancı plakalı araç getirme hakkı bulunmayan kişilerin, kaçak yollardan lüks araçları yurda sokmaya çalıştığı ortaya çıkarıldı. Operasyon başlatan ekipler İstanbul, Ankara, Edirne, Bursa ve Isparta illerinde oldukları belirlenen toplam 15 adet kaçak lüks otomobile el koydu. Lüks araçların güncel piyasa değerinin toplam 187 milyon TL olduğu anlaşıldı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili 38 şüpheli hakkında soruşturma başlattı.

Türkiye\'ye kaçak yollarla getirilen 15 lüks araç ele geçirildi
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Türkiye'ye kaçak yollarla getirilen 15 lüks araç ele geçirildi - Son Dakika
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