Türkiye, Yunanistan'a Orman Yangınlarıyla Mücadele İçin Yardım Teklif Etti

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(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın orman yangınlarıyla mücadele eden Yunanistan'a Türkiye'den yardım gönderme teklifinde bulunduğu öğrenildi. Yunanistan hükümetinin ise gerekirse yardım talep edeceklerini söylediği belirtildi.

Dışişleri'nden alınan bilgiye göre; Bakan Fidan, ülkede çıkan orman yangınlarının söndürülmesi konusunda Yunanistan'a Türkiye'nin yardımda bulunabileceği teklifinde bulundu. Yunanistan hükümetinin ise teklifle ilgili konuyu değerlendirip gerekirse yardım talep edeceğini bildirdiği ifade edildi.

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın yakınlarında başlayan orman yangını nedeniyle pek çok yerleşim yeri tahliye ediliyor. Atina yakınlarında bulunan Varnava'da çıkan yangın evlerin bulunduğu orman bölgesine yayıldı. Yunanistan yetkililerinin aktardığına göre, rüzgarın etkisiyle yangın Atina'ya doğru yaklaştı. En az 11 köy ve kasaba tahliye edildi.