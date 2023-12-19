 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Türkiye Yüzyılı Din Öğretimi İl Çalıştayı düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye Yüzyılı Din Öğretimi İl Çalıştayı düzenlendi

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü himayelerinde, Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen 'Türkiye Yüzyılı Din Öğretimi İl Çalıştayı' Lapseki Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleştirildi. Çalıştayda, din, ahlak ve değer alanında yapılan faaliyetler, sorunlar, çözüm önerileri ve iyi uygulama örnekleri sunuldu.

Türkiye Yüzyılı Din Öğretimi İl Çalıştayı düzenlendi
19.12.2023 - 13:37,
Abone Ol

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü himayelerinde, Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Din Öğretimi İl Çalıştayı" Lapseki Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdür Vekili Murat Büyük, çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, gençlerin sadece bireysel başarıları değil aynı zamanda toplum içinde de değerli birer birey olarak yetiştirilmelerinin önemli olduğunu vurguladı.

Bu bağlamda çağın bilgisine hakim nesillerin, toplumsal sorumluluklarını yerine getirirken ahlaki değerleri de ön planda tutabilmesi gerektiğini ifade eden Büyük, "Devletimiz ve bakanlığımız, çocuklarımızın en iyi şekilde eğitilmesi ve geleceğe hazırlanmasına çok önem vermekte. Bunun için de tüm imkanlarını seferber etmektedir. Bu gün gerçekleştireceğimiz çalıştığımızda Din Öğretimi Genel Müdürlüğümüzün bu konuya hassasiyetle yaklaştığının bir göstergesidir." dedi.

Programa katılan Lapseki Kaymakamı Emre Öztürk de din eğitimi ve öğretimi alanında görev yapan öğretmenlere, din adamlarına büyük vazifeler düştüğünü belirtti.

Öztürk, bu vazife bilincinin sorumluluğu altında, örnek nesiller yetiştirmek adına bugün yapılan çalıştayda alınacak kararların ilçeye, ile ve memlekete hayırlı olmasını diledi.

Çalıştaya, Lapseki Kaymakamı Emre Öztürk, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Murat Büyük, İl Müftüsü Mustafa Bilgiç, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nimetullah Akın, Lapseki Belediye Başkan Yardımcısı Necdet Çelik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Çetin, İlçe Müftüsü Rahmi Temiz, okul müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Çalıştayın devamında imam hatip okulları, temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarında din, ahlak ve değer alanında yapılan faaliyetler, sorunlar, çözüm önerileri ve iyi uygulama örnekleri sunuldu.

Toplam 12 oturumun gerçekleştirileceği çalıştay, sonuç bildirgesinin okunması ve katılımcılara katılım belgelerinin verilmesiyle sona erecek.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Türkiye Yüzyılı, Çanakkale, Lapseki, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye Yüzyılı Din Öğretimi İl Çalıştayı düzenlendi - Son Dakika


14:27
Derbi öncesi deprem! Galatasaray'ın yıldızı Sergio Oliveira ameliyat oldu Derbi öncesi deprem! Galatasaray'ın yıldızı Sergio Oliveira ameliyat oldu
14:11
Bir asgari ücret zammı önerisi de CHP'den: En az 19 bin 392 lira olmalı Bir asgari ücret zammı önerisi de CHP'den: En az 19 bin 392 lira olmalı
14:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden'la yaptığı telefon görüşmesini anlattı: Ver onayı, al F-16'yı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden'la yaptığı telefon görüşmesini anlattı: Ver onayı, al F-16'yı
13:58
Düşülen not taraftarı mest etti! Fenerbahçe'den Edin Dzeko paylaşımı Düşülen not taraftarı mest etti! Fenerbahçe'den Edin Dzeko paylaşımı
13:34
İsrail'in savaş sonrası planı basına sızdı! Gazze'de yönetim 4 ülke arasında paylaştırılacak İsrail'in savaş sonrası planı basına sızdı! Gazze'de yönetim 4 ülke arasında paylaştırılacak
13:28
GQ Türkiye Men Of The Year ödülleri sahiplerini buldu! Kırmızı halıda şıklık yarışı yaşandı GQ Türkiye Men Of The Year ödülleri sahiplerini buldu! Kırmızı halıda şıklık yarışı yaşandı
13:27
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Muş'a Gençlik ve Eğitim Merkezi Kazandırdı Bursa Büyükşehir Belediyesi, Muş'a Gençlik ve Eğitim Merkezi Kazandırdı
12:58
Meral Akşener: Partimize operasyon var! Savaş ilanı kabul ediyorum, varım buyursunlar Meral Akşener: Partimize operasyon var! Savaş ilanı kabul ediyorum, varım buyursunlar

Son Dakika
14:27 Derbi öncesi deprem! Galatasaray'ın yıldızı ameliyat oldu
14:11 Bir asgari ücret zammı önerisi de CHP'den: En az 19 bin 392 lira olmalı
14:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden'la yaptığı telefon görüşmesini anlattı: Ver F-16'yı al İsveç onayını
13:58 Düşülen not taraftarı mest etti! Fenerbahçe'den Edin Dzeko paylaşımı
13:27 Bursa Büyükşehir Belediyesi, Muş'a Gençlik ve Eğitim Merkezi Kazandırdı
13:34 İsrail'in savaş sonrası planı basına sızdı! Gazze'de yönetim 4 ülke arasında paylaştırılacak
13:28 GQ Türkiye Men Of The Year ödülleri sahiplerini buldu! Kırmızı halıda şıklık yarışı yaşandı
12:58 Meral Akşener: Partimize operasyon var! Savaş ilanı kabul ediyorum, varım buyursunlar
11:50 Derbide oynayacak mı? Edin Dzeko'nun MR sonucu belli oldu
11:37 Batuhan Karacakaya, Acun Ilıcalı'yı hedef aldı: Parasını verdiği insanlara her şeyi söyleyebileceğini zannediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2023 14:38:59. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye Yüzyılı Din Öğretimi İl Çalıştayı düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement