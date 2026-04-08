Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile Sınavlarda Yeni Dönem: Ezber Yerine Beceri Öne Çıkıyor

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında Millî Eğitim Bakanlığı, sınavlarda yeni bir ölçme değerlendirme sistemini hayata geçiriyor. Bu sistemde, öğrencilerden sadece bilgiyi hatırlamaları değil, o bilgiyi günlük hayatta nasıl kullandıklarını göstermeleri bekleniyor. 'Bağlam temelli sorular' olarak adlandırılan yeni yaklaşım, ezber yerine çözümleme, yorum ve problem çözme gibi becerileri öne çıkarıyor.

Yeni sistem, gerçek hayat senaryolarından yola çıkan sorularla, öğrencilerin analiz ve çözüm üretme yeteneklerini ölçmeyi hedefliyor. Eski sistemde bilgi doğrudan sorulurken, yeni sistemde bilgi ve beceriler birlikte değerlendiriliyor. Örneğin, yoğunluk formülünü sormak yerine, su dolu kaba atılan maddelerin batma veya yüzme durumları üzerinden yoğunluk kavramını sorgulayan sorular yer alacak.

LGS ve YKS gibi merkezi sınavlarda çoktan seçmeli format devam edecek, ancak soruların yapısı ve mantığı büyük ölçüde değişecek. Sorular, okuma, yorumlama, problem çözme ve bilgiyi farklı durumlara uygulama becerilerini ölçecek şekilde tasarlanacak. Bu değişim sadece merkezi sınavlarla sınırlı kalmayacak; okul içi yazılılar, ortak sınavlar ve diğer ölçme araçlarında da aynı mantık uygulanacak.

Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, uzmanlar tarafından hazırlanan sorular, grafikler, tablolar ve görsellerle zenginleştirilecek. Öğrencilerin doğru cevaba ulaşmak için birden fazla düşünme adımından geçmesi gerekecek, bu da derin öğrenmeyi teşvik edecek. Yanlış seçenekler, öğrencilerin sık yaptığı hatalar ve kavram yanılgıları dikkate alınarak oluşturulacak, böylece sınavlar daha kapsamlı bir değerlendirme sağlayacak.

Veli ve öğrencilerin, ezber odaklı çalışma yerine senaryo temelli sorulara alışmaları, günlük hayatla bağlantılı sorular çözmeleri ve okuma becerilerini geliştirmeleri öneriliyor. Bu yeni sistem, öğretim programlarında yer alan becerileri vurgulayarak, eğitimde kalıcı bir dönüşüm hedefliyor.