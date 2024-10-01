Türkiye, ZEPS 2024 Fuarı\'nda Partner Ülke

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Bosna Hersek'in Zenica kentinde Türkiye'nin partner ülke olarak katıldığı Uluslararası ZEPS 2024 Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı.

Zenica'da 1,5 milyon ziyaretçi sayısına ulaşılması beklenen fuara Türkiye, İstanbul Ticaret Odasının (İTO) yaptığı organizasyonla partner ülke olarak katılırken, aralarında yerli otomotiv ve mobilite markası Togg'un da bulunduğu çok sayıda Türk markası stant açtı.

Açılışta konuşan İTO Başkanı Şekib Avdagiç, fuarın Bosna Hersek ve Türkiye'den iş insanlarını bir araya getirdiği için memnuniyet duyduğunu ifade ederek, "Burada kendimi misafir değil, ev sahibi gibi hissediyorum. Fuarlar sadece firmaların bir araya geldiği yerler değil, fuarlar dostlukların da kurulduğu etkinliklerdir." dedi.

Fuar kapsamında çok sayıda görüşmenin yapılacağını aktaran Avdagiç, fuar sonunda da çok sayıda yeni işbirliklerinin kurulacağını belirtti.

Bosna Hersek Kalkınma, Girişimcilik ve Zanaat Bakanı Vojin Mijatovic de Türkiye'den daha fazla yatırımcının Bosna Hersek'e gelmesi için çalışmalarına devam edeceklerini vurguladı.

Zenica Doboj Kantonu Başbakanı Nezir Pivic, ZEPS'in Bosna Hersek'in en önemli fuarlarından olduğunu aktardı.

Zenica Doboj Kantonu Ekonomi Bakanı Samir Sibonjic ise Togg'un ilk kez Bosna Hersek'te tanıtıldığını belirtti.

Eskişehir Ticaret Odası (ETO) Meclis Başkanı Halil İbrahim Ara da Türkiye ve Bosna Hersek arasındaki hem dostluk hem de ekonomik ilişkilerin her geçen gün artarak devam ettiğini belirterek, fuarın da ekonomik işbirliğinin güçlenmesi için önemli bir fırsat olduğunu söyledi.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin, Türkiye ve Bosna Hersek'in son derece iyi ilişkilere sahip olduğunu ifade ederek, fuarın başarılı bir şekilde tamamlanması temennisinde bulundu.

ZiraatBank Bosna Hersek'in Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Suer ise Bankanın Bosna Hersek'te 28 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu anımsatarak, 35 şubeyle faaliyetlere devam ettiklerini belirtti.

Fuar, 5 Ekim'e kadar devam edecek

Açılış konuşmalarının ardından yetkililer, başta Türkiye olmak üzere fuar kapsamında açılan stantları gezdi.

Yetkililer ve ziyaretçiler daha sonra fuar alanına getirilen yerli otomobil Togg'u yakından inceleme fırsatı buldu.

Fuar, 5 Ekim'de sona erecek.