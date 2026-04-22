Türkiye’de ilk kez “karaborsa bilet satışı” operasyonu düzenlendi: 15 kişi gözaltında - Son Dakika
Türkiye’de ilk kez “karaborsa bilet satışı” operasyonu düzenlendi: 15 kişi gözaltında

Türkiye’de ilk kez “karaborsa bilet satışı” operasyonu düzenlendi: 15 kişi gözaltında
22.04.2026 11:42
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde bazı biletlerin satışa açılmayarak sistem üzerinden engellendiği ve organize şekilde toplu alım yapılarak karaborsaya düşürüldüğü tespit edilirken, Türkiye’de ilk kez bu kapsamda başlatılan soruşturma doğrultusunda 8 ilde 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Feberbahçe - Beşiktaş maçında karaborsa bilet satışı yapıldığı iddialarına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 8 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 2 Kasım 2025'te Tüpraş Stadyumu’nda oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe maçında Fenerbahçe tribünlerine ait bin 900 biletin 31 Ekim saat 10.00’da satışa çıkarıldığı belirlendi. Biletlerden 632’sinin satışa açıldığı anda tükendiği, yaklaşık bin 300 biletin ise uzun süre sistem üzerinden satışa sunulamadığı tespit edildi. Taraftarların bilet satın almak isterken Passolig sistemine erişim sağlayamadığı, bu süreçte şüphelilerin sistemi engelleyerek kalan biletleri toplu şekilde satın aldığı belirtildi. 

Türkiye’de ilk kez “karaborsa bilet satışı” operasyonu düzenlendi: 15 kişi gözaltında

Yapılan incelemelerde, sözkonusu biletlerin bir kısmının maç öncesinde stadyum çevresinde, bir kısmının ise internet siteleri ile Telegram, WhatsApp ve X gibi sosyal medya platformlarında satışa sunulduğu tespit edildi. Banka ve kredi kartı hareketlerine ilişkin yapılan detaylı araştırmalarda, aynı IP adresi ve kart bilgileri kullanılarak toplu bilet alımı gerçekleştirildiğine de yer verildi.

Türkiye’de ilk kez “karaborsa bilet satışı” operasyonu düzenlendi: 15 kişi gözaltında

ŞÜPHELİLER ARASINDA DÜZENLİ PARA AKIŞI

Şüphelilerin hesap hareketlerinde 'Maç', 'Devir', 'Tribün', 'Bilet', 'GS', 'FB', 'BJK' ve 'kombine' açıklamalarıyla çok sayıda para transferi bulunduğu, şüpheliler arasında düzenli para akışı olduğu ve bazı hesaplarda olağandışı para giriş çıkışlarının yer aldığı saptandı. Ayrıca şüphelilerin maç öncesinde birbirleriyle irtibat halinde oldukları da belirlendi.

1 YIL SÜREYLE SPOR MÜSABAKALARINI SEYİRDEN MEN

Soruşturma kapsamında 8 ilde 15 şüphelinin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüpheliler hakkında 'Bilişim sisteminin işleyişini engelleme' ve 'Değerinin üzerinde bilet satışı yapmak' suçlarından gözaltı kararı verildi. Şüpheliler hakkında 1 yıl süreyle spor müsabakalarını seyirden men tedbiri uygulanırken, dijital materyallere el konuldu. Soruşturma devam ediyor.

Son Dakika Güncel Türkiye’de ilk kez “karaborsa bilet satışı” operasyonu düzenlendi: 15 kişi gözaltında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Türkiye’de ilk kez “karaborsa bilet satışı” operasyonu düzenlendi: 15 kişi gözaltında - Son Dakika
