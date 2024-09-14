Türkler için Soykırım İddiasına Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Türkler için Soykırım İddiasına Tepki

Arizona'daki Türk-Amerikan toplumu, ortaokul müfredatındaki soykırım iddiasına imza kampanyası başlattı.

14.09.2024 01:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NEW Arizona Türk-Amerikan toplumunun bazı üyeleri, eyaletin ortaokullarındaki yeni yıl müfredatında, Türklerin Süryani toplumuna karşı "soykırım işlediği" yönünde tarihi bir teze yer verilmesine tepki için imza kampanyası başlattı.

Eyaletin Türk kökenli bazı öğrenci velileri, Arizona Eğitim Departmanı'na ilettikleri dilekçe ve mesajlarda, tarihi gerçekliği olmayan "Asur soykırımının" kendi çocuklarına okutulacak olmasının "kabul edilemez" olduğunu belirtti.

Türk velilerce Eğitim Departmanına gönderilen dilekçede, "Arizona Türk-Amerikan toplumu ve öğrenci velileri olarak, Eğitim Departmanı'nın okul müfredatına tarihi gerçeklikten uzak şekilde, "Asur soykırımı" iddialarını dahil etme yönünde tek taraflı bir karar aldığını öğrenmekten gerçekten hayal kırıklığına uğradık." ifadelerine yer verildi.

Dilekçede, soykırıma uğradığı iddia edilen Süryani, Yunan ve Ermeni gibi unsurların, I. Dünya Savaşı ve sonrasında, Rusya ve müttefiklerinin yanında Türk devletine karşı ayaklandığı, düşman safında kendi devletlerine karşı savaşırken verdiği kayıpları ise "bir soykırım gibi gösterme" çabasına girdikleri belirtildi.

Eğitim Departmanı'nın bu kararının "adaletsizliğine" dikkati çeken Türk ebeveynler ayrıca bu uygulamanın, Türk çocuklarını "soykırımcı" etiketiyle tehlikeye atacağı, taciz ve hatta fiziksel saldırıların hedefi yapacağı endişelerini dile getirdi.

Dilekçenin sonunda Arizona Eğitim Departmanı'ndan, Türk toplumunu itham eden böylesi bir "soykırım iddiasını" müfredata dahil etmeden önce karşı tarafın görüşlerini de dahil eden bir araştırma yapılmasının önemi vurgulandı.

"Bunu kendi çocuğum dahil, tüm çocuklara yapılmış bir haksızlık olarak görmekteyim"

Türk-Amerikan Dayanışma Kültür ve Eğitim Vakfı (TASCEF) Başkanı Oğuzhan Özhan, AA'ya yaptığı açıklamada, "Amerika'da yaşayan bir yurttaş olarak, Arizona Eğitim Departmanı'nın 'Türkler tarafından yapılan Süryani soykırımı' diye gerçek dışı aldığı karardan ve bunun okullarda çocuklara öğretilmesinden dolayı gerçekten çok büyük üzüntü duymaktayım." sözlerine yer verdi.

Asıl hedefin Türk yurttaşlarının diğer toplumlara kötü gösterilmesi olduğu düşüncesini dillendiren Özhan, "Bunu kendi çocuğum dahil, tüm çocuklara yapılmış bir haksızlık olarak görmekteyim." diye ekledi.

Özhan, alınan kararı kınadığını belirterek, Eğitim Departmanı'nın bu kararı tekrar gözden geçirmesi ve çocukların hafızalarının "yalan yanlış bilgilerle doldurulmaması" gereğini kaydetti.

Öte yandan, imza kampanyasına destek veren Türk-Amerikan Güvenlik Vakfı (TASFO) Başkanı Fatih Özonur da Eğitim Departmanı'nın kararına tepki göstererek, "Tarih, çatışmanın her iki tarafına da bakan ve gerçek arşiv araştırmaları yapan dürüst, cesur tarihçiler tarafından yazılsaydı, bu temelsiz geriye dönük soykırım yalanları derhal reddedilirdi." ifadelerine yer verdi.

Arizona'da yaşayan binlerce Türk'ün vergi paralarıyla desteklenen Eğitim Departmanı gibi bir kurumun "tarihi çarpıtan temelsiz bilgilere" bu şekilde yer veremeyeceği uyarısında bulunan Özonur, ilerleyen günlerde söz konusu kurumun önünde düzenleyecekleri protestolarla tepkilerini sürdürmekte kararlı olduklarını belirtti.

Özonur, "Bu küçük çocukların zihinlerini günümüzün propaganda lobilerinin politik sorunları için kullanmak, yüzde 100 bir kesinlikle yanlıştır ve özünde ırkçı bir yaklaşımdır." diye ekledi.

Syriac Press isimli internet sayfasında 26 Ağustos tarihinde yayınlanan bildiride, Arizona'da Eğitim Departmanı'nın söz konusu kararı almasının ardında, eyalette faaliyet gösteren Soykırım Çalışmaları Merkezi'nin yıllar süren çalışmalarının neticesi olduğu vurgulanmıştı.

Kaynak: AA

İmza Kampanyası, Politika, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkler için Soykırım İddiasına Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:22 Formayı giyeli yarım saat bile olmadı Kerem Aktürkoğlu, Benfica’daki ilk golünü attı Formayı giyeli yarım saat bile olmadı! Kerem Aktürkoğlu, Benfica'daki ilk golünü attı
22:55 Narin cinayetinde sis perdesi aralanabilir İkinci cep telefonu tespit edildi Narin cinayetinde sis perdesi aralanabilir! İkinci cep telefonu tespit edildi
21:56 İzmir’de bir rezil olay daha Yaşlı çift, parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdi İzmir'de bir rezil olay daha! Yaşlı çift, parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdi
21:31 Kiracı, ev sahibinin cinsel organını kesip ağzına sokmaya çalıştı Kiracı, ev sahibinin cinsel organını kesip ağzına sokmaya çalıştı
19:31 Narin’in babası kamerayı fark etmeden her şeyi söyledi: Gelip öcünü benden alsalardı Narin'in babası kamerayı fark etmeden her şeyi söyledi: Gelip öcünü benden alsalardı
11:54 Manchester City, küme düşebilir Manchester City, küme düşebilir
11:53 Okulda büyük rezillik Kız arkadaşına yaptığı uygunsuz hareketi böyle kayda aldı Okulda büyük rezillik! Kız arkadaşına yaptığı uygunsuz hareketi böyle kayda aldı
11:28 Rock grubu solisti, sahnede gitariste yumruk atınca konser sona erdi Rock grubu solisti, sahnede gitariste yumruk atınca konser sona erdi
11:23 İstanbul Sarıyer’deki Santa Maria Kilisesi’ne yapılan saldırının planlayıcısı yakalandı İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne yapılan saldırının planlayıcısı yakalandı
11:20 Diyanet İşleri Başkanı tartışma konusu oldu: Kelime-i Şehadet’i yanlış mı getirdi Diyanet İşleri Başkanı tartışma konusu oldu: Kelime-i Şehadet'i yanlış mı getirdi?
11:17 Emekli ve memur ne kadar zam alacak Merkez’in enflasyon tahminiyle hesaplar değişti Emekli ve memur ne kadar zam alacak? Merkez'in enflasyon tahminiyle hesaplar değişti
10:47 Cinsel ilişki teklifini reddeden erkek arkadaşına yaptıkları kan dondurdu Cinsel ilişki teklifini reddeden erkek arkadaşına yaptıkları kan dondurdu
10:45 Bu nasıl düğün Dağ gibi yığılan parayı 20 kişi 4 saatte saydı Bu nasıl düğün? Dağ gibi yığılan parayı 20 kişi 4 saatte saydı
10:41 Durdurabilene aşk olsun Nuri Şahin’in Dortmund’u lider oldu Durdurabilene aşk olsun! Nuri Şahin'in Dortmund'u lider oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2024 03:28:58. #1.11#
SON DAKİKA: Türkler için Soykırım İddiasına Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement