Türkmen Cephesi'nden Mükerrer Oy Tepkisi

Irak Türkmen Cephesi, 11 Kasım'daki parlamento seçimlerinde mükerrer oy kullanılmasını önlemeyi amaçlayan mürekkep uygulamasının kaldırılmasına tepki gösterdi.

???Irak Türkmen Cephesi Başkan Yardımcısı Heytem Haşim Muhtaroğlu, yaptığı açıklamada, Irak Yüksek Seçim Komiserliğinin gelecek parlamento seçimlerinde mürekkep kullanımını kaldırması kararını hayretle karşıladıklarını söyledi.

Muhtaroğlu, Irak genelindeki seçimlere hile ve şaibenin karışmaması için daha temkinli ve tedbirli olunmasını beklerken, bu adımın atılmasını doğru bulmadıklarını bildirdi.

Kerküklü seçmenin güvenini kazanmak için Kerkük'ün bu karardan muaf tutulmasını isteyen Muhtaroğlu, Kerkük'teki seçmen kütüklerinin de yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

Irak Türkmen Cephesi Seçim Dairesi Başkanı Cevdet Zülal de mürekkep kullanımının kaldırılmasının hile yapılmasına alan açmak olduğunu söyledi.

Mürekkep kullanımının uluslararası bir seçim uygulaması olduğunu hatırlatan Zülal, Kerkük'ün özel durumundan ötürü böyle bir kararın Kerkük'ü kapsamaması gerektiğini aktardı.

Seçim günü Kerküklü olmayanların başka kentlerden gelerek oy kullanmalarından endişe ettiklerini ifade eden Zülal, mürekkep kullanımının kaldırılmasıyla birlikte seçimlerde şaibe ve hilenin artacağını ileri sürdü.

Irak Yüksek Seçim Komiserliği, biyometrik kartlar ve parmak izinin kullanılması nedeniyle mürekkep kullanımını iptal etmişti.