Türkmen Milletvekili'nden Hamaney'e Taziye

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Kerkük Milletvekili Erşat Salihi, ABD- İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran lideri Ayetullah Ali Hamaney için taziye mesajı yayımladı.

Salihi yaptığı yazılı açıklamada, Hamaney'in ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybetmesinden dolayı "büyük üzüntü duyduğunu" ifade etti. Hamaney için "Yüce Allah'tan rahmet dileyen" Salihi, İslam dünyası ve İran halkına başsağlığı dileğinde bulundu.

Bu kritik dönemde tarafların sükunet ve diyalog süreci başlatmasını isteyen Salihi, Orta Doğu ve İran'da daha fazla kanın akmaması ve bölgenin yıkıma uğramaması için bu savaşın durdurulması temennisinde bulundu.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ABD-İsrail saldırılarında 787 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.