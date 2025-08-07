Türkmenistan'da LLDC Toplantısı Kültürel Etkinliklerle Devam Ediyor

Türkmenistan'ın Avaza turizm bölgesindeki Birleşmiş Milletler (BM) Denize Kıyısı Olmayan Gelişmekte Olan Ülkeler (LLDC) 3. Toplantısı, kültürel etkinliklerle devam ediyor.

Türkmenistan'daki toplantının 3. gününde, çeşitli sektörlerden uzmanlar ve bürokratların katıldığı oturumların ardından, Avaza'nın sahil bölgesindeki parkta kültürel etkinlikler yapıldı.

Deniz kenarındaki parkta oluşturulan alanda, Orta Asya ülkeleri, Türk dünyası ve Türkmenistan'ın kültürü tanıtıldı.

Yerel müzikler, yemekler ve yöresel eşyalara da yer verilen etkinliğe, hem toplantıya katılan yabancı temsilciler hem de Türkmenistan halkı büyük ilgi gösterdi.

Parkın diğer bir bölgesinde ise farklı ülkelerden gelen sanatçılar konser verdi.

Denize Kıyısı Olmayan Gelişmekte Olan Ülkeler Toplantısı

BM'ye göre, LLDC ülkeleri, denize doğrudan sınırlarının olmaması sebebiyle uluslararası ticaret, bağlantı ve ekonomik kalkınma konularında zorluklar yaşıyor ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmakta engellerle yüzleşiyor.

Toplantıyla, bu ülkelerin potansiyelini ortaya çıkarmaya yönelik ortaklıkları bulma fırsatı sunularak, yenilikçi çözümler, stratejik işbirlikleri ve artan yatırımlarla zorlukların aşılması hedefleniyor.

BM, toplam 32 ülkeyi LLDC ülkesi olarak nitelendiriyor. Bu ülkelerde yaklaşık 600 milyon kişi yaşıyor.

LLDC Toplantısı yarın sona erecek.