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Türkoğlu Belediye Başkanı ve askeri yetkililer, 2023'e damga vuran fotoğrafları oyladı - Son Dakika
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Türkoğlu Belediye Başkanı ve askeri yetkililer, 2023'e damga vuran fotoğrafları oyladı

Türkoğlu ilçesinde Belediye Başkanı Osman Okumuş, Cezaevi Tabur Komutanı Binbaşı Ercan Bozkurt ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mustafa Kemal Hakverdi, Anadolu Ajansı'nın (AA) 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Başkan Okumuş ve komutanlar, farklı kategorilerdeki fotoğrafları inceleyerek tercihlerini belirledi. Katılımcılar, fotoğraf karelerinin anlamlarını ve güzelliklerini vurgulayarak Anadolu Ajansı'na teşekkür etti.

Türkoğlu Belediye Başkanı ve askeri yetkililer, 2023\'e damga vuran fotoğrafları oyladı
22.01.2024 - 12:49,  Güncelleme: 12:58
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Türkoğlu ilçesinde Belediye Başkanı Osman Okumuş, Cezaevi Tabur Komutanı Binbaşı Ercan Bozkurt, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mustafa Kemal Hakverdi, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Başkan Okumuş, makamında, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin 2023 yılı boyunca yurt içi ve dışında çektiği, "Haber", "Çevre ve Yaşam" ve "Spor" ile bu yıla özel eklenen " Deprem: Umut" ve " Gazze: Kanıt" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Deprem: Umut" kategorisinde Evrim Aydın'ın "Aralıksız çalışma", "Gazze: Kanıt" kategorisinde Belal Khaled'in "Haykırış" karesini seçen Okumuş, "Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "İstikbal göklerde", Çevre ve Yaşam" kategorisinde Sayim Harmancı'nın "Dağlar arasında", "Spor" da ise Ömer Sercan Karkuş'un "Mete'nin atışı" fotoğraflarını oyladı.

Tabur Komutanı Binbaşı Ercan Bozkurt da "Deprem: Umut" kategorisinde Mustafa Seven'in "Şükür", "Gazze: Kanıt" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Sarı sığınak", "Haber" kategorisinde Utku Uçrak'ın "Hava manevrası", Çevre ve Yaşam" kategorisinde Burak Akbulut'un "Boğanın öfkesi", "Spor" da ise Eren Bozkurt'un "Olimpik burgu" fotoğraflarını tercih etti.

İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Mustafa Kemal Hakverdi ise tercihlerini "Haber"de Osmancan Gündoğan'ın "Dolunay ve Akıncı", "Çevre-Yaşam"da Ali İhsan Öztürk'ün "Vahşi Kedi ", "Spor"da ise Dursun Aydemir'in "Dünyanın Sultanları" olarak belirledi.

Hakverdi, 6 Şubat 2023 yılında meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremler nedeniyle bu yıla özel eklenen "Deprem: Umut" kategorisinde Halil Fidan'ın "Enkaz", "Gazze: Kanıt" kategorisinde de Shadi Al Tabatibi'nin "Yıkım" adlı karelerini oyladı.

Hakverdi, fotoğraf karelerinin her birinin farklı bir anlam taşıdığını belirterek, "Fotoğrafları seçmekte zorlandım, gerçekten çok güzeldi. Emeği geçen tüm Anadolu Ajansı ailesine teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA
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Ercan Bozkurt, Jandarma, Türkoğlu, Kültür Sanat, Spor, Güncel, Son Dakika

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