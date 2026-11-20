(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Türkoğlu, Abdullah Öcalan'ın İmralı'dan paylaşılan son fotoğrafına ilişkin Adalet Bakanı Akın Gürlek'e bazı sorular yöneltti. Türkoğlu, "Bu inşaatın imar izni nereden alındı? Belediyeden ruhsat alındı mı, alındıysa hangi belediyeden alındı? Sayın Bakan Akın Gürlek, kendi yaptığı işin hukuka uygunluğunu açıklamak zorundadır. Bu vatan haini 50 bin kişinin katiline sekretarya tahsis ettiniz. Bunu hangi kanuna göre yaptınız? Kaç kişiyi, bu melunun emrine verdiniz" dedi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Türkoğlu, yaptığı açıklamada, Abdullah Öcalan'ın İmralı'dan paylaşılan son fotoğrafa tepki gösterdi. Türkoğlu, şunları kaydetti:

"İmralı'da bölücübaşı bebek katili Abdullah Öcalan için yapılan villa mıdır, özel konut mudur, idari kompleks midir, adı her neyse, o mel'un yapının hukuki dayanağı nedir? Buna kim karar verdi, hangi kanuna dayanarak karar verdi? Bu ülkede Ceza ve İnfaz Kanunu mu değişti? Bir yönetmelik mi çıkarıldı? Yoksa ortada kamuoyundan gizlenen özel bir idari karar mı var? Daha da önemlisi, bu inşaatın imar izni nereden alındı? Belediyeden ruhsat alındı mı, alındıysa hangi belediyeden alındı? Yapı mevzuatına uygunluğu kim denetledi? Hayırdır, kanunları mı devre dışı mı bıraktınız? Adalet Bakanlığı'nın görevi hukuk kurallarını uygulamak değil midir?

Sayın Bakan Akın Gürlek; kendi yaptığı işin hukuka uygunluğunu açıklamak zorundadır. Bu ülkede vatandaş ruhsatsız bir yapı yaptığında karşısına devletin bütün yaptırım gücü çıkmıyor mu? Peki, devletin kendisi bir inşaat yaptığında kanun kural tanımaz mı?

Bir de kalktınız, bu vatan haini 50 bin kişinin katiline sekretarya tahsis ettiniz. Bunu hangi kanuna göre yaptınız? Kaç kişiyi, bu melunun emrine verdiniz? Bunlara ne kadar maaş veriyorsunuz? Milletin parasını verirken, vatandaşa sordunuz mu'Helallik aldınız mı? Kendinize gelin! Canı burnundaki millet bu ülkede hukuk istiyor, adalet istiyor, şeffaflık istiyor. Kanunları herkese eşit uygulanmak zorundasınız. Hiç kimseye, hiçbir kuruma ve hiçbir makama hukukun üzerinde bir alan açamazsınız. Bilin ki; yasa tanımazlığınızın her daim takipçisi olacağız."