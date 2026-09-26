Türkoğlu, Katılımevim arazisinin Emlak Konut\'a satışının KAP\'a bildirilmediğini sordu

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Türkoğlu, " Katılımevim'e ait Bursa'daki 100 bin metrekarelik arazinin operasyonlardan yaklaşık 40 gün önce Emlak Konut'a satıldığını" öne sürerek, "satış bedelinin KAP'a neden bildirilmediğini ve elde edilen yaklaşık 20 milyar liranın nerede olduğunu" sordu.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Türkoğlu, sermaye piyasalarındaki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkoğlu, Pusula Holding'in sahibi Serdar Turhan'ın savcılık ifadesinde de yer alan Katılımevim'e ait Bursa'daki arazi önünde konuşarak, söz konusu taşınmazın satışı ve elde edilen gelirle ilgili sorular yöneltti. Türkoğlu, şu görüşlere yer verdi:

"Bu arazi halen Katılımevim'in üzerinde diye biliyor kamuoyu. Halbuki bir belge var ortada, bir tapu belgesi. İddia o ki 7 Ağustos tarihinde bu arazi Emlak Konut'a satılmış. Şimdi biz buradan soruyoruz: Bursa'nın göbeğinde bu arsa yaklaşık 1,5 yıl önce 300 küsur milyon dolarlardan bahsedilirken acaba Emlak Konut bu arsayı niye aldı? Emlak Konut bu arsayı kaç liraya aldı? Ne Emlak Konut ne de Katılımevim bu satışı KAP'a neden bildirmedi?

"BUNUN ADI MAL KAÇIRMA DEĞİL MİDİR?"

Operasyonlar başlamadan yaklaşık 40 gün önce bu satışın anlamı nedir? Bunun adı mal kaçırma değil midir? Yaklaşık 20 milyar lira civarında bir rakamdan bahsediyoruz. Bu para nerededir? Acaba bu para çeşitli işlemlerle yurt dışına kaçırılmış mıdır? Emlak Konut acilen bu konuyla ilgili kamuoyunu bilgilendirmek zorundadır. Devlet kurumlarının, devlet teşekküllerinin bu şekilde şaibeli kurumları kurtarmak gibi bir görevi var mıdır? veya operasyonlar sezildikten sonra yapılan firma içini boşaltma işlemlerine aracı olunmuş mudur?"