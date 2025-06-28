Türkoğlu\'nda Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde dün sabah çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
İmalı Mahallesi kırsalındaki ormanlık alanda dün başlayan yangına, 3 helikopter, 12 arazöz, 6 su tankı, 10 ilk müdahale aracı, 5 iş makinası, 25 gönüllü ve 160 personelle müdahale edildi.
Yangın kontrol altına alındı.
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