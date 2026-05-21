Türkoloji Kurultayı'nın 100. Yılı Kutlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkoloji Kurultayı'nın 100. Yılı Kutlanıyor

Türkoloji Kurultayı\'nın 100. Yılı Kutlanıyor
21.05.2026 17:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almatı'da 1. Bakü Türkoloji Kurultayı'nın 100. yılı sempozyumu başladı, Türk dünyası bir araya geldi.

Kazakistan'ın Almatı kentinde, 1. Bakü Türkoloji Kurultayı'nın 100. yılı dolayısıyla düzenlenen "1. Bakü Türkoloji Kurultayı'nın Mirası ve 21. Yüzyılda Türk Dünyası" başlıklı uluslararası sempozyum başladı.

Türk Akademisinden yapılan açıklamaya göre, Türk halklarının bilimsel gelişiminde önemli bir dönüm noktası olarak kabul edilen tarihi kurultayın yıl dönümüne ithaf edilen etkinlik, Türk Akademisinin girişimiyle Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY), Türk Kültürü ve Mirası Vakfı, Türk Dil Kurumu, El-Farabi Kazak Milli Üniversitesi ve Bakü Devlet Üniversitesi işbirliğinde düzenleniyor.

Sempozyuma, Türk Akademisi Başkanı Prof. Dr. Şahin Mustafayev, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev, Türk Yatırım Fonu Başkanı Bağdat Amreyev, TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Rayev, Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Aktotı Raimkulova, El-Farabi Kazak Milli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Canseyit Tüymebayev, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Üyesi İkram Adırbekov, Kazakistan Cumhurbaşkanı Danışmanı Malik Otarbayev ve Kazakistan Ulusal Bilimler Akademisi Başkanı Ahılbek Kurişbayev ile Türk dünyasından bilim insanları ve aydınlar katıldı.

Forumun açılışında konuşan Türk Akademisi Başkanı Mustafayev, 1926 yılında gerçekleştirilen 1. Bakü Türkoloji Kurultayının yalnızca bilimsel bir toplantı olmadığını, aynı zamanda Türk dünyasının aydınlarını ortak kültürel miras, ortak gelecek ve Türk kimliği etrafında buluşturan tarihi bir platform niteliği taşıdığını ifade etti.

Türk devletleri arasındaki işbirliğinin yeni bir düzeye ulaştığını belirten Mustafayev, Türkoloji biliminin ortak bilimsel, kültürel ve insani alanın güçlendirilmesinde özel bir rol üstlendiğini söyledi.

Mustafayev, "Bugün Türk dünyasının aydınları ve bilim insanlarının en önemli görevlerinden biri, kurultay katılımcılarının mirasını yeniden canlandırmak ve bunu Türk devletlerinin gelişimine, birliğine ve bütünlüğüne hizmet edecek şekilde değerlendirmektir." ifadelerini kullandı.

Etkinlik kapsamında Türk Akademisinin bilimsel yayınlarının yanı sıra, 1. Bakü Türkoloji Kurultayı'nın tarihini ve mirasını yansıtan arşiv fotoğrafları ile materyallerden oluşan özel bir sergi de ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Sergide, altı Türk dilinde yayımlanan ve tarihi kurultaya katılan 131 delegeye ilişkin bilgilerin yer aldığı "1926 Bakü Türkoloji Kurultayı Albümü" ile kurultayın tarihi arka planını ve önemini ortaya koyan arşiv belgelerinden oluşan Rusça ve Türkçe "1926 Bakü Türkoloji Kurultayı Arşiv Belgeleri" adlı eser de tanıtıldı.

İki gün sürecek sempozyumda Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye, Özbekistan ve Türkmenistan'dan bilim insanları, 1. Bakü Türkoloji Kurultayı'nın tarihi önemini, 21. yüzyılda Türkoloji çalışmalarının gelişimini, ortak terminoloji ve alfabe meselelerini, kültürel mirası ve Türk dünyasının bilimsel entegrasyon perspektiflerini ele alacak.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkoloji Kurultayı'nın 100. Yılı Kutlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aldığı oto çekiciyi kamyonete çevirmek istedi, ruhsatın sahte olduğunu öğrendi Aldığı oto çekiciyi kamyonete çevirmek istedi, ruhsatın sahte olduğunu öğrendi
13 haftalık hamile kadının lüks otelde sır dolu ölümü 13 haftalık hamile kadının lüks otelde sır dolu ölümü
AB ve NATO’dan Rusya’ya savaş ilanı gibi tehdit: Güçle karşılık veririz AB ve NATO'dan Rusya'ya savaş ilanı gibi tehdit: Güçle karşılık veririz
Fenerbahçe’de Robertson transferinde korkulan oldu Fenerbahçe'de Robertson transferinde korkulan oldu
Malatya’da öğrencilerin deprem tahliyesi kamerada Malatya'da öğrencilerin deprem tahliyesi kamerada
Aziz Yıldırım: Cuma günü tanıtacağız Aziz Yıldırım: Cuma günü tanıtacağız

17:41
Mutlak butlan kararında “ihtiyati tedbir“ detayı Kılıçdaroğlu geri dönüyor
Mutlak butlan kararında "ihtiyati tedbir" detayı! Kılıçdaroğlu geri dönüyor
17:29
CHP için mutlak butlan kararı çıktı Kılıçdaroğlu geri dönüyor
CHP için mutlak butlan kararı çıktı! Kılıçdaroğlu geri dönüyor
17:03
Kadir İnanır entübe edildi
Kadir İnanır entübe edildi
16:47
Hatay’daki sel felaketinde can kaybı 3’e yükseldi
Hatay'daki sel felaketinde can kaybı 3'e yükseldi
16:40
İBB’ye yönelik yolsuzluk davasında 9 kişiye tahliye İşte o isimler
İBB'ye yönelik yolsuzluk davasında 9 kişiye tahliye! İşte o isimler
15:59
Uyuşturucu operasyonunda yeni detaylar: “Saçma sapan haberler“ diyen Tan Taşçı da gözaltında
Uyuşturucu operasyonunda yeni detaylar: "Saçma sapan haberler" diyen Tan Taşçı da gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2026 17:48:17. #7.12#
SON DAKİKA: Türkoloji Kurultayı'nın 100. Yılı Kutlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.