Türksat 6A, 10 Gün İçinde Uzaya Fırlatılacak - Son Dakika
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Türksat 6A, 10 Gün İçinde Uzaya Fırlatılacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türk mühendislerinin alın teriyle geliştirilen yerli ve milli uydu Türksat 6A'nın 10 gün sonra uzaya fırlatılacağını duyurdu. Kacır, Türksat 6A'nın uzaya gönderilmesi için geri sayımın başladığını belirtti ve bu başarıyla Türkiye'nin kendi haberleşme uydusunu üretebilen 11 ülkeden biri olacağını vurguladı. Türksat 6A ile Türk haberleşme uydularının erişimi 4,5 milyar insanı aşacak ve Türkiye'nin uzaydaki bağımsızlığı ve teknolojik gücü tüm dünyaya gösterilecek.

28.06.2024 11:37
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türk mühendislerinin alın teriyle geliştirilen yerli ve milli uydu Türksat 6A'nın 10 gün sonra uzaya fırlatılacağını bildirerek, "Uzaydaki bağımsızlığımızı ve teknolojik gücümüzü tüm dünyaya gösteriyoruz." ifadesini kullandı.

Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türksat 6A'nın uzaya gönderilmesi için geri sayımın başladığına işaret etti.

Fırlatmanın 9 Temmuz saat 00.20'de gerçekleşeceğini belirten Kacır, şunları kaydetti:

"Türk mühendislerinin alın teriyle geliştirilen yerli ve milli uydumuz Türksat 6A, 10 gün sonra uzaya fırlatılacak. Bu büyük başarıyla ülkemiz, kendi haberleşme uydusunu üretebilen 11 ülkeden biri olacak. Türksat 6A ile Türk haberleşme uydularının erişimi 4,5 milyar insanı aşacak. Uzaydaki bağımsızlığımızı ve teknolojik gücümüzü tüm dünyaya gösteriyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türksat 6A, 10 Gün İçinde Uzaya Fırlatılacak - Son Dakika

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