Türksat 6A, 10 Gün İçinde Uzaya Fırlatılacak

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türk mühendislerinin alın teriyle geliştirilen yerli ve milli uydu Türksat 6A'nın 10 gün sonra uzaya fırlatılacağını bildirerek, "Uzaydaki bağımsızlığımızı ve teknolojik gücümüzü tüm dünyaya gösteriyoruz." ifadesini kullandı.

Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türksat 6A'nın uzaya gönderilmesi için geri sayımın başladığına işaret etti.

Fırlatmanın 9 Temmuz saat 00.20'de gerçekleşeceğini belirten Kacır, şunları kaydetti:

"Türk mühendislerinin alın teriyle geliştirilen yerli ve milli uydumuz Türksat 6A, 10 gün sonra uzaya fırlatılacak. Bu büyük başarıyla ülkemiz, kendi haberleşme uydusunu üretebilen 11 ülkeden biri olacak. Türksat 6A ile Türk haberleşme uydularının erişimi 4,5 milyar insanı aşacak. Uzaydaki bağımsızlığımızı ve teknolojik gücümüzü tüm dünyaya gösteriyoruz."