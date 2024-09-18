Türksat 6A Uydusu Yıl Sonunda Devrede - Son Dakika
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Türksat 6A Uydusu Yıl Sonunda Devrede

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Türksat 6A'nın Ekim'de yörüngesine yerleşeceğini ve yıl sonunda faaliyete geçeceğini açıkladı.

18.09.2024 14:19
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türksat 6A uydusunun ekim ayı içinde kalıcı yörüngesine yerleşeceğini ve en geç yıl sonunda devreye alınacağını belirtti.

AAtölye'de Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olan Uraloğlu, gündeme ilişkin soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.

Uraloğlu, Türkiye'nin 6A ile birlikte 6 haberleşme ve 3 gözlem uydusu olduğunu anımsatarak, bunların, askeri ve sivil haberleşme yanında televizyon yayıncılığına olanak sağladığını bildirdi.

Şu anda 5 uyduyla yakın coğrafyadaki 3,5 milyar insanı kapsadıklarına işaret eden Uraloğlu, Türksat 6A uydusuyla beraber yaklaşık 5 milyar insanı kapsayacaklarını söyledi.

Uraloğlu, Türkiye'nin uydu üretimine, Türksat mühendislerinin 3A ve 3B uydularının üretim sürecine katılmasıyla başladığını hatırlatarak, "Bu yetiştirdiğimiz mühendislerle beraber burada TÜBİTAK, Savunma Sanayii Başkanlığı, TUSAŞ ile bir araya gelerek uydu üretme noktasında ortaya bir irade koyduk. 2014'te ilk imzalar atıldı. Daha yoğun olarak 2020 ve 2022'de üretim yapıldı. Biz yüzde 81'i yerli ve milli olan ama en kıymetlisi de yazılımı yerli ve milli olan Türksat 6A uydusunu ürettik ve uzaya gönderdik. Ekim ayı içerisinde de kalıcı yörüngesine yerleşmiş olacak ve gerekli testler yaptıktan sonra da en geç yıl sonunda uydumuz devreye alınacak." diye konuştu.

Alçak yörünge uydularının da çok önemli imkanlar sunduğuna, bu uyduların daha küçük boyutlu ve az maliyetli olduğuna işaret eden Uraloğlu, "Bu alana kesinlikle girmemiz gerekiyor, onun için de Baykar'ın bu anlamdaki çalışmalarını Türksat olarak destekliyoruz, onlara müşavirlik hizmeti veriyoruz. Bu hayata geçtiği takdirde GPS'le uluslararası konumlama hizmetini de artık milli olarak kendi uçaklarımıza ve diğer uçaklara verme imkanına sahip olacağız." ifadelerini kullandı.

"İnternet hızlarını yukarı çekeceğiz"

Uraloğlu, Türkiye'nin şu anda geldiği seviyenin 5G'ye çok yakın olduğunu belirterek, "5G'ye geçtiğimiz ilk etapta yerli üretimimiz bize yetmeyecek. Şu anda hem 4,5G için yapılmış yatırımın tam olarak karşılığını alma noktasında bir süreye, hem de 5G ekipmanlarının doğru fiyatla alınması ve yerli ürünler geliştirmeyle ilgili zamana ihtiyacımız var. İnşallah takvimi önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanımız net olarak açıklar. 5G'de önümüzdeki sene içerisinde ihale yapalım ve Ocak 2026'da ilk sinyali verelim diye düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de şu an yaklaşık 560 bin kilometre civarında fiber altyapı olduğunu ancak fiber ve bakır kabloların birlikte kullanımının internet hızlarını düşürdüğünü anlatan Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eski apartmanlarda bakır kaplamalar var. Fiberden bakıra geçtiğiniz zaman hız aniden düşüyor. İnsanlar, fiber geldiği halde ücretine göre, kendi işini görebilecek daha düşük hızları tercih edebiliyor. Bunları ortaya koyduğunuz zaman Türkiye'deki bazı hızlar düşük çıkabiliyor. Ama imkanlara bakıldığında çok daha yüksek olduğu görülüyor. Biz bir taraftan da Telekom'un bu lisansının uzatılması ile ilgili süreci de yürütüyoruz. İmtiyaz hakkının süresini uzatırken birazcık daha yatırıma ağırlık vererek bu bahsedilen hızları daha yukarıya çekeceğiz."

"Çukurova Havalimanı'nda 476 bin yolcu seyahat etti"

Bakan Uraloğlu, Şakirpaşa Havalimanı'nın sürdürülebilir olmadığına, bunun üzerine Çukurova Havalimanı'nı yaptıklarına işaret ederek, bu havalimanından, 10 Ağustos'tan bu yana 476 bin yolcunun seyahat ettiğini, 3 bin 306 uçağın da iniş-kalkış yaptığını bildirdi.

Havalimanına devlet yolu, otoyol bağlantılarını sağladıklarını, şimdi de demir yolu bağlantısını sağlayacaklarını kaydeden Uraloğlu, "Bütün kamu yatırımlarının fizibil olmasını bekleyemezsiniz. Mesela, bir dağ başında vatandaşın evi var. 'Sana yol yapmıyorum, şu kadar kilometre fizibil değil' diyebilir miyiz? Bazılarında çok istediğimiz trafiği yakalamamış olabiliyoruz. Genel anlamda baktığımızda Türkiye'de geçen sene hava yollarında seyahat eden yolcu sayısı 214 milyondu. Bu sene 230 milyon olacağını öngörüyoruz. Global bakmak lazım." diye konuştu.

"Dünyada alınan bütün önlemleri biz de alıyoruz"

Uraloğlu, Yap-İşlet-Devret (YİD) projelerine ilişkin sorulara da yanıt vererek, şu ifadeleri kullandı.

"'Geçmediğimiz yolun parasını niye ödüyoruz' sorusu doğru soru olabilir mi? Asla olamaz. Ülkemizin, bel kemiği projelerinden bir tanesi Kuzey Marmara Otoyolu. Yaklaşık 400 kilometre. Alan firma her türlü işletiyor. Süresi bittiği zaman bakımlı olarak bize devredecek. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü 2028'de, Avrupa bölümünü 2029'da, Anadolu bölümünü de 2030'da devredecek. 400 kilometrelik otoyol her şeyiyle kamuya geçmiş olacak."

İstanbul Havalimanı'nda dördüncü pistin yapım çalışmalarının sürdüğünü belirten Uraloğlu, sene sonunda İstanbul Havalimanı'nın yolcu sayısının 80 milyonu geçmesini beklediklerini söyledi. Uraloğlu, 25 yıllık işletme süresi boyunca devlete yaklaşık 22 milyar avro kira geliri kazandırmış olacaklarını, ödemelerin de başladığını bildirdi.

"Eğer dünyada uygulama olursa biz de onu hemen uygulayacağız"

Uçuş güvenliğine ilişkin de değerlendirmede bulunan Uraloğlu, "Türkiye tam bir hava koridoru, Türkiye'nin üzerinden 15 saniyede bir uçak geçiyor. Dünyada alınan bütün önlemleri biz de alıyoruz ve uyguluyoruz. Güncel bir riskimiz olmadığını söyleyebilirim. Yakından takip ediyoruz." dedi.

Uraloğlu, bu kapsamda, Lübnan'ın çeşitli bölgelerinde çağrı cihazlarının patladığına da işaret ederek, "Çağrı cihazlarının kullanımı yoğun değil ama arkadaşlarımızla konuşuyoruz. Eğer dünyada uygulama olursa biz de onu hemen uygulayacağız. Yüksek risk görürsek uygularız elbet ama risk görmeden uygularsanız, özellikle dış hat yolcularında orada serbest olan bir şeyi burada yasaklarsanız o da çok doğru olmaz. Şu aşamada bir güçlü risk görmediğimizi söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

KKTC ile yürütülecek gemi trafik hizmetleri sistemine ilişkin de bilgi veren Uraloğlu, KKTC'de bunun için bir merkez kurma çalışmalarına başladıklarını, bu merkezi muhtemelen gelecek senenin sonunda devreye alacaklarını söyledi.

Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi'yle 80 bine yakın vatandaşın seyahat ettiğini belirterek, bunun üzerine Diyarbakır ve Bitlis Tatvan'a yeni hat koyduklarını, yeni talepler olursa bunları da değerlendireceklerini kaydetti.

(Sürecek)

Kaynak: AA

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