Türksat 6A, Yıl Sonuna Kadar Daimi Yörüngesine Ulaşacak

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Bakan Uraloğlu: Türksat 6A daimi yörüngesine yıl sonuna kadar ulaşmış olacak

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın geçici yörüngesindeki testlerini başarı ile tamamlandığını belirterek, "Türksat 6A daimi yörüngesine yıl sonuna kadar ulaşmış olacak, 2025 yılının ilk çeyreğinde hizmete alacağız" dedi.

Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Uraloğlu, Türksat 6A'nın 50 derece doğu test yörüngesine 20 Temmuz'da ulaştığını hatırlattı. 35 bin 786 kilometrede sabitlenen uydunun 8 ayrı sistemde yüzlerce teste tabi tutulduğunu belirten Uraloğlu, uydunun bütün testleri başarıyla geçtiğini kaydetti.

Faydalı Yük Alt Sistem Testleri'nin tamamlandığını ifade eden Bakan Uraloğlu, uyduda kullanılan alt sistemlerin yanı sıra uydu yer istasyonu ve yazılımların da milli imkanlarla üretildiğini vurgulayarak, "Şu anda uydunun bütün fonksiyonları normal ve süreç planlandığı şekilde ilerliyor. 42 derece doğu yörüngesine yolculuğu için hazırlıklara başladık. 2025 yılının ilk çeyreğinde de hizmete alarak ülkemizi uzay yarışında bir adım daha ileriye taşıyacağız" dedi.

'SAVUNMA SANAYİMİZİN YERLİ VE MİLLİ ÜRÜNLERİNE HİZMET VERECEK'

Türksat 6A'nın hizmete girmesi sonrasında Türkiye'nin önemli kazanımlarının olacağını vurgulayan Uraloğlu, "Yüzde 80'in üzerinde yerlilik oranı ile üretilen uydumuzun her parçası uzay deneyimi elde etmiş olacak. Üretilen bu parçaların hepsi uzayda başarıyla hizmet verebildiği için tüm dünyaya ihracının önü de açılacak. Haberleşme uydusu üreten tüm ülkeler, bu ürünleri bizden alabilecek. Sadece haberleşme uydusu üreten bir ülke olmakla kalmayacağız, tüm uydu parçalarını ihraç da edeceğiz. İlk yerli ve milli haberleşme uydumuz özellikle savunma sanayimizin yerli ve milli ürünlerine hizmet verecek" ifadelerini kullandı.