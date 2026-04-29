TÜRKSAT Genel Müdürü Atalay: Uzayda 14 bin 500 faal uydu var

Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortağı olduğu INSECSPACE'26, Türkiye Uzay Ajansı, TÜRKSAT, TÜBİTAK UZAY, TUYAD ve MONIN işbirliğinde BTK Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. TÜRKSAT Genel Müdürü Atalay, uzayın yeni bir egemenlik alanı haline geldiğini belirterek, 'İstikbal göklerdedir' sloganının bugün de geçerli olduğunu vurguladı. Uzayda 14 bin 500 faal uydu olduğunu, bunların yüzde 90'ının alçak yörüngede bulunduğunu ifade etti. Ayrıca Çin'de iki uydu firmasıyla işbirliği anlaşması imzaladıklarını açıkladı.

TUA Başkanı Kıraç, önümüzdeki yıl Ay'a erişen 7. ülke olmayı hedeflediklerini belirterek, entegrasyon testlerinin sürdüğünü ve 2027'nin ilk yarısında SpaceX ile Ay'a gönderilmek üzere anlaşma yapıldığını söyledi. Ayrıca Somali'de inşa edilen uzay limanının Türkiye'ye sınıf atlatacağını vurguladı. Dünya uzay ekonomisinin 600 milyar doları aştığını ve 2035'te 2 trilyon dolara ulaşmasının beklendiğini ifade etti.

INSECSPACE'26 Konferans Başkanı Yazıcı, uzayın ekonomik rekabet, teknolojik egemenlik ve ulusal güvenlik için temel taş haline geldiğini belirterek, konferansın stratejik işbirlikleri için bir platform olduğunu söyledi. Açılış konuşmalarının ardından sponsorlara ödüller takdim edildi.