TÜRKSAT Genel Müdürü Atalay: Uzayda 14 bin 500 faal uydu var

29.04.2026 13:29
Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortağı olduğu INSECSPACE'26 konferansında konuşan TÜRKSAT Genel Müdürü Atalay, uzayda yaklaşık 14 bin 500 faal uydu bulunduğunu, bunların yüzde 90'ının alçak yörüngede olduğunu söyledi. Ayrıca Çin'de iki uydu firmasıyla işbirliği anlaşması imzaladıklarını duyurdu.

Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortağı olduğu INSECSPACE'26, Türkiye Uzay Ajansı, TÜRKSAT, TÜBİTAK UZAY, TUYAD ve MONIN işbirliğinde BTK Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. TÜRKSAT Genel Müdürü Atalay, uzayın yeni bir egemenlik alanı haline geldiğini belirterek, 'İstikbal göklerdedir' sloganının bugün de geçerli olduğunu vurguladı. Uzayda 14 bin 500 faal uydu olduğunu, bunların yüzde 90'ının alçak yörüngede bulunduğunu ifade etti. Ayrıca Çin'de iki uydu firmasıyla işbirliği anlaşması imzaladıklarını açıkladı.

TUA Başkanı Kıraç, önümüzdeki yıl Ay'a erişen 7. ülke olmayı hedeflediklerini belirterek, entegrasyon testlerinin sürdüğünü ve 2027'nin ilk yarısında SpaceX ile Ay'a gönderilmek üzere anlaşma yapıldığını söyledi. Ayrıca Somali'de inşa edilen uzay limanının Türkiye'ye sınıf atlatacağını vurguladı. Dünya uzay ekonomisinin 600 milyar doları aştığını ve 2035'te 2 trilyon dolara ulaşmasının beklendiğini ifade etti.

INSECSPACE'26 Konferans Başkanı Yazıcı, uzayın ekonomik rekabet, teknolojik egemenlik ve ulusal güvenlik için temel taş haline geldiğini belirterek, konferansın stratejik işbirlikleri için bir platform olduğunu söyledi. Açılış konuşmalarının ardından sponsorlara ödüller takdim edildi.

İBB davasında itirafçı sanık Adem Soytekin savunma yaptı Salondan “bozkurt“ işareti yaparak çıktı İBB davasında itirafçı sanık Adem Soytekin savunma yaptı! Salondan "bozkurt" işareti yaparak çıktı
Atlas Çağlayan’ın ailesini tehdit davasında sanık: Rahatsızlık vermek istedim Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit davasında sanık: Rahatsızlık vermek istedim
Moskova’da inşa halindeki binada çıkan yangında 8 kişi öldü Moskova'da inşa halindeki binada çıkan yangında 8 kişi öldü
Edirne-İstanbul arası 1,5 saate düşüyor, ilk test sürüşü başarılı geçti Edirne-İstanbul arası 1,5 saate düşüyor, ilk test sürüşü başarılı geçti
Fenerbahçe başkan adayları Klopp, Xabi Alonso ve Enzo Maresca’ya gitti, ikisi aynı yanıtı verdi Fenerbahçe başkan adayları Klopp, Xabi Alonso ve Enzo Maresca'ya gitti, ikisi aynı yanıtı verdi
Şanlıurfa’da zincirleme kaza: 3 ölü, 5 yaralı Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 3 ölü, 5 yaralı

13:53
İmza an meselesi İşte Tedesco’nun yeni takımı
İmza an meselesi! İşte Tedesco'nun yeni takımı
13:41
1 maç kaldı Okan Buruk “Oyna“ dediği an madde devreye girecek
1 maç kaldı! Okan Buruk "Oyna" dediği an madde devreye girecek
13:34
Osimhen’e bomba gibi teklif Hemen yanıt verdiler
Osimhen'e bomba gibi teklif! Hemen yanıt verdiler
13:23
Küfürlü konuşan gençleri uyaran polisi darbettiler
Küfürlü konuşan gençleri uyaran polisi darbettiler
13:19
Geri sayım başladı 48 saat sonra binlerce telefon kapatılacak
Geri sayım başladı! 48 saat sonra binlerce telefon kapatılacak
13:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2026 14:01:05. #7.12#
