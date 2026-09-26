TÜRKSOY, BM toplantısında kültürel diplomasiyi önleyici araç olarak öne çıkardı - Son Dakika
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TÜRKSOY, BM toplantısında kültürel diplomasiyi önleyici araç olarak öne çıkardı

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TÜRKSOY, BM toplantısında kültürel diplomasiyi önleyici araç olarak öne çıkardı
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BM Medeniyetler İttifakı Dostlar Grubu Yüksek Düzeyli Toplantısı, Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan ve TÜRKSOY'un katılımıyla New York'ta düzenlendi. TÜRKSOY Genel Sekreteri Raev, kültürel diplomasinin önleyici diplomasinin güçlü araçlarından biri olduğunu vurguladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Medeniyetler İttifakı Dostlar Grubu Yüksek Düzeyli Toplantısı Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatının (TÜRKSOY) katılımıyla New York'ta düzenlendi.

TÜRKSOY'un yazılı açıklamasına göre, BM Medeniyetler İttifakı (UNAOC) Yüksek Temsilcisi Miguel Angel Moratinos başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Levent Gümrükçü, TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev, Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yalçın Rafiyev, Kazakistan Dışişleri Birinci Bakan Yardımcısı Yerjan Aşıkbayev ve Türkmenistan'ın BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Vepa Hacıyev konuştu.

UNAOC'nin eş sponsorlarından Gümrükçü, kültürel çeşitliliğin bir tehdit değil, güç kaynağı olarak görülmesi gerektiğini belirterek artan hoşgörüsüzlük ve kutuplaşma karşısında medeniyetler arası diyaloğun önemine dikkati çekti.

Genel Sekreter Raev, kültürel diplomasinin uluslararası ilişkilerde yalnızca tamamlayıcı bir unsur değil, aynı zamanda önleyici diplomasinin güçlü araçlarından biri olduğunu vurguladı.

Raev, dünyanın savaşlar, zorunlu göçler, nefret söylemi ve toplumsal kutuplaşma gibi ciddi sorunlarla karşı karşıya bulunduğuna dikkat çekerek, kültürel mirasın korunmasının ve toplumlar arasında karşılıklı güvenin tesis edilmesinin kalıcı barış açısından taşıdığı öneme değindi.

"İnsan hayatının ve kültürel mirasın korunmasının bütün insanlığın ortak sorumluluğu"

Her savaşın yalnızca insan hayatını değil; şehirlerin hafızasını, kutsal mekanları, tarihi eserleri ve nesiller boyunca oluşan medeniyet birikimini de tahrip ettiğine dikkati çeken Raev, "Filistin'de yaşanan insani dram da bize, insan hayatının ve kültürel mirasın korunmasının bütün insanlığın ortak sorumluluğu olduğunu bir kez daha hatırlatmaktadır." ifadesini kullandı.

Raev, Türk dünyasının ortak kültürel mirasının insanlığın evrensel değerleriyle bütünleştiğini ifade ederek, TÜRKSOY'un 30 yılı aşkın süredir Türk halklarının ortak kültürel mirasını korumak, yaşatmak ve dünyaya tanıtmak amacıyla faaliyet gösterdiğini ve kültürel diplomasi alanındaki birikimini UNAOC ile paylaşmaya hazır olduğunu bildirdi.

Genel Sekreter Raev, TÜRKSOY ile UNAOC arasında gençlik değişimleri, kültürel diyalog programları, edebiyat ve sanat buluşmaları, ortak kültürel mirasın korunması ve kültür yoluyla önleyici diplomasi alanlarında yeni projeler geliştirilebileceğini ifade etti.

Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Rafiyev ise Bakü'de düzenlenecek 7. Dünya Kültürlerarası Diyalog Forumu'nun UNAOC'nin çalışmalarına önemli katkılar sunacağını aktardı.

Kazakistan Dışişleri Birinci Bakan Yardımcısı Aşıkbayev de dinler arası uyumun güçlendirilmesi ve barış içinde bir arada yaşama kültürünün yaygınlaştırılmasının önemini vurguladı.

Türkmenistan'ın BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Hacıyev ise diyalog, karşılıklı saygı ve uluslararası hukuka bağlılığın çatışmaların önlenmesindeki rolünü vurgulayarak UNAOC ile işbirliğini geliştirmeye hazır olduklarını ifade etti.

Kaynak: AA
TürkmenistanKazakistanAzerbaycanDiplomasiPolitikaNew YorkTürkiyeGüncelKültürDünyaSon Dakika

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