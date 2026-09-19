TÜRMOB Genel Başkanı Yıldız Muş\'ta şeffaf finansal verilerin önemine dikkat çekti

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) tarafından 62'ncisi düzenlenen Doğu ve Güneydoğu Anadolu SMMM Odaları Toplantısı Muş'ta gerçekleştirildi.

Kentteki bir otelin konferans salonunda düzenlenen toplantı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Toplantıda konuşan TÜRMOB Genel Başkanı İrfan Hüseyin Yıldız, meslek mensuplarının Türkiye ekonomisindeki rolünü, dijital ve yeşil dönüşümün mesleğe etkilerini ele aldıklarını söyledi.

Yıldız, dünyada yaşanan ekonomik sorunlara dikkati çekerek, meslek mensuplarının şeffaf ve güvenilir finansal verilerin oluşturulmasında önemli görev üstlendiğini belirtti.

Muş SMMM Odası Başkanı Kutbettin Sönmezer de toplantıya katılanları Muş'ta ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Toplantının basına kapalı bölümünde meslek mensuplarının iş yükü, mevzuat değişiklikleri, mesleki kazanımlar ve mesleğin geleceğine ilişkin konular ele alındı.