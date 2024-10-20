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Turna Avı Şampiyonası Sonuçlandı

Turna Avı Şampiyonası Sonuçlandı

Sapanca Gölü'nde düzenlenen şampiyonada en büyük turnayı Nedim Bakan yakaladı, en çok puanı 'Karınca Karavan Pike Team' aldı.

20.10.2024 17:46
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Tutangalar Doğal Hayatı Koruma Derneğince doğal yaşama dikkati çekmek amacıyla Sapanca Gölü'nde gerçekleştirilen "Ulusal Profesyonel Turna Avı Şampiyonası" tamamlandı.

Arifiye ilçesi Gölbaşı mevkisinde göl kıyısında bir araya gelen 100 takımdan 200 sporcu, elektrikli botlarla göle açılarak en büyük turnayı yakalamak için mücadele etti.

Tutulan balıklar, özel düzenekle ölçümleri yapılarak masa hakemlerine gönderilmesinin ardından tekrar göle salındı.

Sıfır balık ölümüyle sürdürülebilir balıkçılığın hedeflendiği şampiyonada en çok puan elde eden "Karınca Karavan Pike Team" takımı birinci, "Spin Power Team" ikinci ve "Dostlar Turna" üçüncü oldu.

En büyük balığı ise 89 santimetre ile sporcu Nedim Bakan tuttu.

Ödül töreninde konuşan Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu, etkinliğin geleneksel hale gelmesini temenni ederek, dereceye girenleri kutladı.

Dernek Başkanı Hakan Kılıç da bu sene ilkini düzenledikleri şampiyonada toplamda 501 balık tutulduğunu, kıyasıya mücadelede hiçbir balığın öldürülmediğini vurguladı.

Doğa ve çevre dostu olduklarını, sürdürülebilir balıkçılık için mücadele verdiklerini anlatan Kılıç, "Amacımız, gelecek nesillere bunları taşımak. Katılımcı arkadaşlara, yarışmacılara, sponsorlarımıza çok teşekkür ediyorum." dedi.

Konuşmaların ardından dereceye girenlere ödülleri verildi.

Yarışmada "şanslı balık", "şanssız balık", "en çok balığı tutan kadın", "emek ve tutku" ile "balık kardeşliği" kategorilerinde de ödüller sahiplerini buldu.

Fotoğraf yarışması ödüllerinin de takdim edildiği etkinliğin sonunda katılımcılara çekilişle çeşitli ödüller dağıtıldı.

Kaynak: AA

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