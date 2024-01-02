TÜRSAB, Dijital Dolandırıcılığa Karşı Uyarıyor

TÜRKİYE Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Kemer Bölge Temsil Kurulu (BTK) Başkanı Mehmet Akbaba, dijital dolandırıcılığa karşı uyardı. 2023 yılında 6 bin 47 internet sayfası hakkında dijital dolandırıcılıkla ilgili ihbarda bulunulduğunu ve işlem yapıldığını söyleyen Akbaba, Antalya'dan 528, Kemer'den 57 sayfa hakkında dosya hazırlandığını aktardı.

Turizm sektöründe 2024'e yönelik erken rezervasyon dönemi başladı. Özellikle Avrupa'dan erken rezervasyon sayıları artış gösterirken, TÜRSAB ise dijital dolandırıcılıkla mücadele çalışmalarını sürdürdü. 2023 yılında Türkiye genelinde yapılan şikayetler üzerine 6 bin 47 internet sayfası hakkında dijital dolandırıcılık işlemi yapılırken, Antalya'dan 528, Kemer ilçesinde ise 57 şikayette bulunuldu. Dijital dolandırıcılık yapıldığı tespit edilen internet sayfaları hakkında hazırlanan dosyalar gerekli mercilere iletildi.

'TÜRSAB'IN DİJİTAL DOLANDIRICILIKLA MÜCADELESİ DEVAM EDECEK'

TÜRSAB Kemer BTK Başkanı Mehmet Akbaba, "2024 yılı erken rezervasyon döneminin başlamasıyla birlikte ülkemiz yoğun rezervasyon almaya başladı. TÜRSAB üye acenteleri ve turizm paydaşları olarak bu durumdan oldukça mutlu ve umutluyuz. 2024 yılının çok güzel geçeceğini ümit ediyoruz. Bu noktada tüketicilerin dikkat etmesi gereken konu dijital dolandırıcılık. Dijital dolandırıcılık noktasında 2023 yılında Türkiye genelinde 6 bin 47 ihbar gelmiş olup denetimleri yapılmıştır. Antalya genelinde 528 ve ilçemizde ise 57 tespit yapılmış olup ilgili mercilere dosyaları hazırlanarak iletilmiştir. 2024 yılında da geçmişte olduğu gibi dijital dolandırıcılıkla ilgili mücadelemiz devam edecek" dedi.

DİJİTAL DOĞRULAMA SİSTEMİ DEVREDE

Dijital dolandırıcılıktan korunmanın yolunu da anlatan Akbaba, TÜRSAB'ın internet sayfaları üzerinden kaçak seyahat acenteliği faaliyeti gösteren kişi ve kuruluşların ayırt edilmesini kolaylaştırmak, tüketiciler için acente hizmeti almak istedikleri internet sayfalarının TÜRSAB'a kayıtlı olup olmadığını doğrulamak amacıyla oluşturduğu Dijital Doğrulama Sistemi'nin (DDS) önemine vurgu yaptı. Akbaba, "Tur ve paket turlar satabilmek için Kültür ve Turizm Bakanlığı işletme belgesi sahibi, aynı zamanda TÜRSAB üyesi olma zorunluluğu bulunmaktadır. Dijital dolandırıcılıkla mücadele açısından TÜRSAB olarak 'Dijital Doğrulama Sistemi' adında bir sistem oluşturuldu. Doğrulama sistemine tıklandığı zaman bizi TÜRSAB sayfasına yönlendirecek ve burada dijital doğrulama kodu olarak kayıtlı acente uyarısı çıkacaktır. Bu uyarıyı gördüğümüz takdirde buranın kayıtlı, gerçek bir acente olduğunu, TÜRSAB'a üye, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na kayıtlı bir sayfa olduğunu görmüş ve doğrulamış olacağız. Ana link sayfasında www.tursab.org.tr adresinin olduğuna muhakkak dikkat edilmesi gerekmektedir" diye konuştu. (DHA)