TUSAŞ Genel Müdürü Demiroğlu: Hiçbir saldırı milli savunma sanayimizi engelleyemez

Güncel

TÜRK Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, "Hiçbir saldırı ülkemizin milli savunma sanayiindeki kararlı duruşunu ve gelişimini engelleyemeyecektir" dedi.

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, TUSAŞ'a yönelik düzenlenen terör saldırısına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Demiroğlu, "Ankara Kahramankazan'da bulunan yerleşkemize yönelik gerçekleştirilen hain terör saldırısını şiddetle kınıyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Tüm ekip arkadaşlarıma geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hiçbir saldırı ülkemizin milli savunma sanayiindeki kararlı duruşunu ve gelişimini engelleyemeyecektir. Bu saldırılara karşı birlik ve beraberlik içinde dimdik durarak yılmadan ülkemizin geleceği için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.