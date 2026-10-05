TUSAŞ, HÜRSAT\'ın ikinci uydusu için ROKETSAN\'la sözleşme imzalandığını duyurdu

TÜRK Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ), milli imkanlarla üretilen HÜRSAT'ın ikinci uydusunun geliştirilmesine yönelik ROKETSAN ile proje sözleşmesi de imzalandığını duyurdu.

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, konuya ilişkin sanal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, " Türkiye'nin uzay yolculuğunda yeni bir dönemin kapısını HÜRSAT ile aralıyoruz. TUSAŞ olarak milli imkanlarla geliştirdiğimiz, ülkemizin uzaydaki bağımsızlığını ve küresel rekabet gücünü pekiştirecek HÜRSAT'ı tanıtmanın gururunu ve ilk üretim anlaşmasını imzalamanın sevincini yaşıyoruz. Metre altı çözünürlük, geniş alan görüntüleme kabiliyeti, güneş eş zamanlı yörüngede çalışma gibi özel görevler yürütmesi planlanan HÜRSAT'ın ikinci uydusu için de ROKETSAN ile imzalarımızı attık. HÜRSAT ülkemize, milletimize hayırlı, uğurlu olsun" dedi.