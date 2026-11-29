Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Medya Ekibi, milli hava araçlarını 20 bin feet irtifada havadan görüntülediği "Özgürlük Kanatlarımda" adlı çalışmasıyla 29. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması'nda savunma sanayisinde birincilik ödülüne layık görüldü.

Türkiye Haber Kameramanları Derneğinin düzenlediği ve 380 eserin değerlendirildiği yarışmada TUSAŞ, "Savunma Sanayii Yılın En İyi Görüntüsü Ödülü"nü kazandı.

TUSAŞ Kurumsal Pazarlama ve İletişim Başkanı Bertan Kurt ve TUSAŞ Medya Ekibi, ödülü İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin elinden aldı.

TUSAŞ'tan bir ilk: 20 bin feet'te hava-hava çekimi

Ödüllü film, TUSAŞ tarafından geliştirilen HÜRJET, HÜRKUŞ, GÖKBEY, ANKA, AKSUNGUR ve ANKA III'ün uçuşlarının yanı sıra bu görüntüleri zorlu koşullarda kaydeden ekibin gökyüzündeki çalışmalarını konu alıyor.

Her platformun uçuş özelliklerine göre planlanan çekimler, medya ve uçuş ekiplerinin koordinasyonuyla 5 günde tamamlandı.

Çekimlerde Türk Hava Kurumundan temin edilen ve paraşüt atlayışı eğitimlerinde kullanılan Cessna Caravan uçağı görev aldı. Ekip üyeleri, sırtlarında paraşütlerle 20 bin feet irtifada uçağın açık atlayış kapısından TUSAŞ platformlarını görüntüledi.

"Özgürlük Kanatlarımda" filmi, TUSAŞ'ın jet ve turboprop eğitim uçaklarından genel maksat helikopterine ve insansız hava araçlarına uzanan ürün yelpazesini gökyüzünde buluşturdu.