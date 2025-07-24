TUSAŞ'tan 57 GÖKBEY Helikopteri Anlaşması - Son Dakika
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TUSAŞ'tan 57 GÖKBEY Helikopteri Anlaşması

TUSAŞ\'tan 57 GÖKBEY Helikopteri Anlaşması
24.07.2025 15:29
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Savunma Sanayii Başkanlığı ile TUSAŞ, IDEF 2025'te 57 GÖKBEY helikopteri için anlaşma imzaladı.

CUMHURBAŞKANLIĞI Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), IDEF 2025 kapsamında TUSAŞ ile GÖKBEY helikopteri için yeni bir anlaşmaya imza attı. TUSAŞ ve Savunma Sanayii Başkanlığı arasında gerçekleştirilen işbirliği kapsamında 57 Adet GÖKBEY Helikopteri Tedariki Sözleşmesi imzalandı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), IDEF 2025 kapsamında şirket ve kurumlarla çeşitli stratejik işbirliklerine imza attı. 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025), Milli Savunma Bakanlığının ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının desteğiyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının yönetim ve sorumluluğunda ve KFA Fuarcılık AŞ'nin organizatörlüğünde İstanbul Fuar Merkezi'nde devam ediyor. IDEF 2025 kapsamında, 57 Adet GÖKBEY Helikopteri Tedariki Sözleşmesi imzalandı. TUSAŞ, GÖKBEY'lerin 2028 itibarıyla teslim edilmeye başlanacağını duyurdu.

Gerçekleştirilen iş birliği TUSAŞ'ın sosyal medya hesabından şu sözlerle duyuruldu; "57 GÖKBEY'le gökyüzündeki izimiz büyüyor. Milli imkanlarla geliştirilen T625 GÖKBEY Genel Maksat Helikopteri'nin 57 adetlik yeni üretimi için Savunma Sanayii Başkanlığımızla stratejik bir üretim sözleşmesine imza attık. GÖKBEY'lerimiz milli motorumuz TEI-TS1400 ile güçlenerek 2028 itibarıyla teslim edilmeye başlanacak. Havacılığımızın yerlileşme yolculuğunda yeni bir sayfa daha açarken, ülkemizin ihtiyaçlarını milli çözümlerle karşılamaya kararlılıkla devam ediyoruz."

Kaynak: DHA

Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Gökbey, TUSAŞ, TEI, Son Dakika

Son Dakika Güncel TUSAŞ'tan 57 GÖKBEY Helikopteri Anlaşması - Son Dakika

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