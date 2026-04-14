TUSAŞ'tan Güvenlik Güçlerine Yerli Helikopter ve İHA Teslimatı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesinde düzenlenen teslim törenine, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu katıldı. Görgün, törende yaptığı konuşmada, Polis Haftası'nın hemen akabinde Türk mühendislerinin ve teknik kabiliyetinin özgün ürünlerini güvenlik güçlerine teslim etmek üzere bir araya geldiklerini belirtti. İçişleri Bakanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü için uzun soluklu projeler yürüttüklerini ifade eden Görgün, ihtiyaç duyulan teknolojileri en iyi, hızlı ve ucuz şekilde teslim etmek için çalıştıklarını söyledi.

Bugün teslimatı yapılan ATAK helikopterleri, T-70 helikopterleri, GÖKBEY helikopterleri, Jandarma için AKINCI, Emniyet ve Jandarma için AKSUNGUR, ANKA projeleri ve kara araçları gibi yerli-milli sistemlerin geliştirilmesine devam edildiğini vurguladı. Görgün, bu eserlerde teknik personelin yanı sıra sahada görev yapan güvenlik güçlerinin de katkısı olduğunu gururla ifade etti ve TUSAŞ'ın Kahramankazan yerleşkesine yönelik terör saldırısında şehit olanları andı.

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, törenle 3 farklı platformun teslimatını gerçekleştirdiklerini belirterek, bu teslimatların yüzlerce ve binlerce yapılmasını hedeflediklerini söyledi. Türkiye'nin bölgede ne kadar kuvvetli olursa güvenliğin artacağını vurgulayan Demiroğlu, savunma sanayi kurumları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle ihtiyaç duyulan teknolojileri geliştirmeye devam edeceklerini ifade etti.

Emniyet Genel Müdürlüğü, envanterine ekleyeceği AKSUNGUR ile güvenlik operasyonlarında kapasitesini artıracak. 48 saat havada kalabilen ve milli uydular üzerinden haberleşme imkanı sunan AKSUNGUR'la EGM bünyesindeki gelişmiş İHA sayısı 30'a ulaşacak. ATAK ve T-70 helikopterleriyle teşkilatın helikopter filosundaki yerlilik oranı da yükselecek. Daha önce teslim alınan araçlara eklenen yeni helikopterlerle, Emniyet Genel Müdürlüğünün hava gücü artacak.