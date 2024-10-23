TUSAŞ Tesislerine Terör Saldırısı

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(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş'nin (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine düzenlenen terör saldırısının ardından oluşturulan 5 kişilik milletvekili heyetinin, olay yerinde incelemelerde bulunduğunu bildirdi.

CHP Grup Başkanvekili Emir, X hesabından yaptığı açıklamada, "TUSAŞ tesislerine yönelik olarak gerçekleştirilen hain terör saldırısına ilişkin görevlendirilen milletvekillerimiz Deniz Yavuzyılmaz, Özgür Ceylan, Umut Akdoğan, Atakan Ünver ve Semra Dinçer, olay yerinde incelemelerde bulunmaktadır" bilgisini aktardı.