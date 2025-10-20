Tuşba'da 35 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Tuşba'da 35 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

20.10.2025 10:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tuşba'da düzenlenen operasyonda 35 kilo 820 gram uyuşturucu bulundu, bir kişi tutuklandı.

Van'ın Tuşba ilçesinde düzenlenen operasyonda 35 kilo 820 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, bir şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışma yürütüldü.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 18 Ekim'de düzenlenen operasyonda durdurulan minibüste arama yapıldı.

Narkotik dedektör köpeğinin de kullanıldığı aramada, 35 kilo 820 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

"Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan şüpheli, işlemlerin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

Uyuşturucu Ticareti, Yerel Haberler, Güvenlik, Narkotik, 3-sayfa, Sağlık, Güncel, Tuşba, Hukuk, Suç, van, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tuşba'da 35 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sır perdesi 64 yıl sonra aralandı Ailesini ararken kendi mezarını buldu Sır perdesi 64 yıl sonra aralandı! Ailesini ararken kendi mezarını buldu
Babasının öldürdüğü annesinin tabutunu taşıdı Babasının öldürdüğü annesinin tabutunu taşıdı
Trabzon’da vatandaşlar, Netenyahu’nun maketini vince asıp idam etti Trabzon'da vatandaşlar, Netenyahu'nun maketini vince asıp idam etti
Kiralık konut sistemi devreye giriyor Cumhurbaşkanı Erdoğan detayları açıkladı Kiralık konut sistemi devreye giriyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan detayları açıkladı
Yasmin Erbil hasta yatağında sıkılınca imajını değiştird Yasmin Erbil hasta yatağında sıkılınca imajını değiştird
Bakan Işıkhan Mardin’de: İş Pozitif ile 1.6 milyon kadın işe yerleşti Bakan Işıkhan Mardin'de: İş Pozitif ile 1.6 milyon kadın işe yerleşti

14:28
12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankalar altın tahminini güncelledi
12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankalar altın tahminini güncelledi
14:22
Yüzyılın konut projesi İşte başvuru ücreti ve teslim tarihi
Yüzyılın konut projesi! İşte başvuru ücreti ve teslim tarihi
14:21
Deniz Undav’a ağzına geleni sayan Serkan Balcı: Çocuklarımın annesi Kürt, Kürtleri çok seviyorum
Deniz Undav'a ağzına geleni sayan Serkan Balcı: Çocuklarımın annesi Kürt, Kürtleri çok seviyorum
14:05
Ünlü oyuncuların bölüm başına aldığı ücretler dudak uçuklattı
Ünlü oyuncuların bölüm başına aldığı ücretler dudak uçuklattı
13:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın masasındaki İstanbul anketi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki İstanbul anketi
12:23
Vergi düzenlemesi sonrası telefon fiyatları düşecek İşte etiketleri değişecek modeller
Vergi düzenlemesi sonrası telefon fiyatları düşecek! İşte etiketleri değişecek modeller
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2025 15:23:57. #7.12#
SON DAKİKA: Tuşba'da 35 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.