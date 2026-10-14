TÜSİAD Başkanı Ozan Diren, CHP Genel Merkezi\'nde Kılıçdaroğlu\'na raporları sundu

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Diren ile görüştü.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Diren ve TÜSİAD Ankara Temsilcisi Barış Urhan ile CHP Genel Merkezi'nde görüştü.

CHP'den yapılan bilgilendirmeye göre Diren, iş dünyasının yaşadıkları sorunları aktarırken, TÜSİAD tarafından hazırlanan raporları Kılıçdaroğlu'na sundu. Kılıçdaroğlu'na genel başkan yardımcıları Bülent Kuşoğlu ve Cemal Canpolat eşlik etti.