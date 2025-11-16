TÜSİAD'dan Çin Ziyareti: Teknoloji ve Ekonomik İş Birlikleri Üzerine Temaslar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

TÜSİAD'dan Çin Ziyareti: Teknoloji ve Ekonomik İş Birlikleri Üzerine Temaslar

16.11.2025 14:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, Türkiye-Çin ekonomik ilişkilerini güçlendirmek amacıyla yaptıkları ziyareti ve bu süreçte teknolojik iş birlikleri konularını ele aldı. Çin'in yapay zeka ve 5G gibi alanlarındaki gelişmeler yerinde incelendi.

(ANKARA) - Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, 8–14 Kasım tarihleri arasında Çin'e yaptıkları ziyarete ilişkin, "Amacımız, Türkiye-Çin arasında dengeli, sürdürülebilir ve yüksek katma değer yaratan ekonomik ilişkiler geliştirmek. Yapay zeka, 5G ve yeşil dönüşüm gibi kritik alanlarda kurulacak iş birliklerinin büyük fayda sağlayacağına inanıyoruz. Çin'in uzun vadeli vizyonu ve teknoloji kapasitesini yerinde görmek ufuk açıcı bir deneyimdi" dedi.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, sosyal medya hesabından, 8–14 Kasım tarihleri arasında TÜSİAD heyeti olarak Guangzhou ve Shenzhen'de yaptıkları temaslara ilişkin açıklama yaptı.

Çin'in teknoloji alanındaki hızlı dönüşümünü, yapay zeka atılımlarını ve işbirliği fırsatlarını yerinde inceleme imkanı bulduklarını belirten Turan,  Guangzhou'da otomotivden perakendeye uzanan geniş bir yelpazede AION, Xpeng, EHang ve Shein gibi şirketlerin ileri teknoloji uygulamalarını incelediklerini, Shenzhen'de BYD, ZTE, Tencent, Tuya Smart, Digit Shenzhen ve Huawei ziyaretlerinde yapay zeka, 5G, robot teknolojileri, bulut bilişim ve dijital dönüşüm alanlarındaki küresel gelişmeleri yerinde gözlemlediklerini anlattı.

"Türkiye–Çin ekonomik ilişkilerini güçlendirecek fırsatları ele aldık"

Turan, ziyarete ilişkin şunları kaydetti:

"Guangzhou'daki ilk toplantımızda, Tüm Çin Sanayi ve Ticaret Federasyonu'nun Guangdong ayağı olan Guangdong Sanayi ve Ticaret Federasyonu (GDFIC) ile kentin hızla dönüşen imalat sanayisi ve yapay zeka, robotik, inovasyon ile tedarik zinciri alanlarında Türkiye ile geliştirilebilecek iş birliği fırsatlarını değerlendirdik. Çin Uluslararası Ticareti Destekleme Konseyi (CCPIT) ile yaptığımız görüşmelerde ise farklı sektörlerin üst düzey temsilcileriyle teknoloji, inovasyon, yatırım ve Türkiye–Çin ekonomik ilişkilerini güçlendirecek fırsatları ele aldık.

"Çin'in uzun vadeli vizyonu ve teknoloji kapasitesini yerinde görmek ufuk açıcı bir deneyimdi"

Shenzhen Belediye Başkan Yardımcısı Luo Huanghao ile yapılan görüşmede iki ülke arasında ticaret, yatırım, finans ve teknoloji odaklı iş birliği başlıklarında görüş alışverişinde bulunduk. T.C. Guangzhou Başkonsolosu Sn. Adnan Hayal ve Ticaret Ataşeleri Şerife Yıldırım Demirel ile Dilan Can, gerçekleştirdiğimiz temaslara destek vererek çeşitli ziyaretlerimizde yer aldı. Amacımız; Türkiye-Çin arasında dengeli, sürdürülebilir ve yüksek katma değer yaratan ekonomik ilişkiler geliştirmek. Yapay zeka, 5G ve yeşil dönüşüm gibi kritik alanlarda kurulacak işbirliklerinin büyük fayda sağlayacağına inanıyoruz. Çin'in uzun vadeli vizyonu ve teknoloji kapasitesini yerinde görmek ufuk açıcı bir deneyimdi.

Ziyaretlerde emeği geçen Yönetim Kurulu üyelerimize, Çin Çalışma Grubu üyelerimize ve Genel Sekreterlik çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği'ne, İstanbul Başkonsolosluğu'na ve ziyaret süresince sağladıkları destek için T.C. Guangzhou Başkonsolosluğu ve Ticaret Ataşeliği'ne şükranlarımı sunuyorum."

Kaynak: ANKA

Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TÜSİAD'dan Çin Ziyareti: Teknoloji ve Ekonomik İş Birlikleri Üzerine Temaslar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi
“Tek isteğim Bahçeli ile görüşmek“ diyen şehit babasının istediği oldu "Tek isteğim Bahçeli ile görüşmek" diyen şehit babasının istediği oldu
Muazzez Abacı’nın ölümünde ihmal var mı Kızından açıklama Muazzez Abacı'nın ölümünde ihmal var mı? Kızından açıklama
Görüntü Türkiye’den Kuzey ışıkları o ilimizde görüldü Görüntü Türkiye'den! Kuzey ışıkları o ilimizde görüldü
Beşik gibi sallanan ilçede korkutan bir deprem daha Beşik gibi sallanan ilçede korkutan bir deprem daha
Karayipler’de savaşın ayak sesleri ABD filosuna savaş uçağı eşlik etti Karayipler'de savaşın ayak sesleri! ABD filosuna savaş uçağı eşlik etti

14:25
Şanlıurfa’da inşaatta göçük 2 işçi hayatını kaybetti, 3 işçi yaralandı
Şanlıurfa'da inşaatta göçük! 2 işçi hayatını kaybetti, 3 işçi yaralandı
14:15
Ankara Büyükşehir Belediyesi viral olan tabelanın etrafına dikenli tel çekti
Ankara Büyükşehir Belediyesi viral olan tabelanın etrafına dikenli tel çekti
13:50
Börekçideki kadın cinayetinde korkunç “kilometre“ detayı
Börekçideki kadın cinayetinde korkunç "kilometre" detayı
13:46
Muazzez Abacı’ya büyük vefasızlık Koltukların yarısı boş kaldı
Muazzez Abacı'ya büyük vefasızlık! Koltukların yarısı boş kaldı
13:03
Komşu ülke yanı başımızda bulut tohumlamaya başladı İlk operasyon tamam
Komşu ülke yanı başımızda bulut tohumlamaya başladı! İlk operasyon tamam
11:15
Trump, Venezuela’ya operasyon kararını verdi ABD ordusundan bölgeye dev yığınak
Trump, Venezuela'ya operasyon kararını verdi! ABD ordusundan bölgeye dev yığınak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2025 15:03:52. #.0.4#
SON DAKİKA: TÜSİAD'dan Çin Ziyareti: Teknoloji ve Ekonomik İş Birlikleri Üzerine Temaslar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.