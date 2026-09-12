Tusk, Polonya'nın bağımsız uydu projesi için imzalanan anlaşmayı memnuniyetle karşıladı

Polonya Başbakanı Donald Tusk, ülkesinin bağımsız uydu iletişim kapasitesini geliştirmesini hedefleyen ve "Polonya Starlink'i" olarak nitelendirdiği projeye yönelik varılan anlaşmayı memnuniyetle karşıladı.

Başbakan Tusk, Polonya'nın Kielce kentinde düzenlenen 34. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı MSPO kapsamında, Polonya'nın kamu iştiraki savunma sanayii grubu Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) ile Finlandiyalı ICEYE şirketi arasında imzalanan niyet mektubuyla ilgili konuştu.

Polonya'nın güvenliği ve bağımsızlığını güçlendirecek egemen bir uydu iletişim sistemi olan Polonya Starlink'ini oluşturmayı amaçladıklarını belirten Tusk, MSPO fuarında başlatılan sürecin nihayetinde "Polonya Starlink'i" olarak nitelendirdiği bağımsız uydu iletişim kapasitesinin gelişmesiyle sonuçlanabileceğini söyledi.

Polonya'nın teknolojik özerkliği güçlendirme konusunda Avrupa'da lider olabileceğini savunan Tusk, Avrupa'nın güvenliğinin tek bir kişiye veya yabancı bir sağlayıcıya bağlı olmaması gerektiğini vurguladı.

Tusk, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın güvenilir iletişimin çağdaş savaş alanında kilit öneme sahip olduğunu gösterdiğini kaydetti.