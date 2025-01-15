Tusk, Ukrayna'nın AB Üyeliği için Dönem Başkanlığını Kullandı

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Polonya Başbakanı Donald Tusk, ülkesinin Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığını, Ukrayna'nın üyeliğinde ilerleme sağlanması için kullanacağı mesajını verdi.

AB üye ülkeleri arasında 6 ayda bir dönüşümlü üstlenilen dönem başkanlığını 1 Temmuz 2025'e kadar yürütecek Polonya'nın Başbakanı Tusk, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Varşova'da görüştü.

Görüşmenin ardından yapılan ortak basın toplantısında Ukrayna'nın üyeliği konusundaki "duraklamanın" aşılacağını söyleyen Tusk, "Katılım sürecini hızlandıracağız." diye konuştu.

Rusya'ya "hava terörü" suçlaması

Basın toplantısında, Rusya'ya ilişkin iddialarda da bulunan Tusk, "Rusya'nın yalnızca Polonya'ya karşı değil, dünyanın dörtbir yanındaki hava yolu şirketlerine karşı hava terörü eylemleri planlamış olduğuna dair korkuların haklılığını teyit edebilirim." dedi. Tusk, konuya ilişkin detay vermeyeceğini söyledi.

AB üye ülkeleri arasında 6 ayda bir dönüşümlü üstlenilen dönem başkanlığı, 1 Temmuz 2025'e kadar Polonya tarafından yürütülecek. Polonya, dönem başkanlığı sloganını " Güvenlik, Avrupa!" olarak belirlemişti.