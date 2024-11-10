ABD'nin Alabama eyaletindeki Tuskegee Üniversitesi'nde gerçekleşen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti.
CNN'nin haberine göre, Tuskegee Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamada, üniversitede silahlı saldırı düzenlendiği bildirildi.
Açıklamada, saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği ve ölen kişinin Tuskegee Üniversitesi öğrencisi olmadığı belirtildi.
Saldırıda üniversite öğrencileri dahil bazı kişilerin yaralandığı kaydedilen açıklamada, yaralıların hastaneye sevk edildiği aktarıldı.
Açıklamada, kolluk kuvvetlerinin olay yerini kontrol altına aldığı ve saldırı hakkında soruşturma başlatıldığı duyuruldu.
Öte yandan, saldırıyı kimin düzenlediğine dair henüz bilgi paylaşılmadı.
Son Dakika › Güncel › Tuskegee Üniversitesi'nde Silahlı Saldırı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?