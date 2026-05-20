Mehmet Murat Çalık'tan Oğluna: Baban Alnı Açık Yüzü Ak Bir Şekilde Yanına Gelecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mehmet Murat Çalık'tan Oğluna: Baban Alnı Açık Yüzü Ak Bir Şekilde Yanına Gelecek

20.05.2026 16:26  Güncelleme: 16:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, cezaevinden oğlu Denizhan'ın doğum gününü kutlayarak, 'Baban alnı açık yüzü ak bir şekilde yanına gelecek' dedi.

(ANKARA) - Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, cezaevinden oğlunun doğum gününü kutlayarak, "Şunu unutma oğlum; baban alnı açık yüzü ak bir şekilde yanına gelecek. Doğum günün kutlu olsun Denizhan'ım" dedi.

Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Doğruluğu kanıtlanmamış, haksız sebeplerle girdiğim cezaevinin dört duvarı arasında zaman öyle ya da böyle geçiyor. Geçen her şey arasında en çok canımı yakan sevdiklerimin hasreti ve onlarsız aldığım her nefes… ve bugün canım oğlum, evimizin küçüğü, beni babalık duygusuyla ikinci kez tanıştıran oğlum Denizhan'ın doğum günü. Cezaevine girdiğimde 11 yaşındaydı. Şimdi 13 yaşına giriyor. Bir baba için evladının her yaşı kıymetli ve değerlidir. Ne yazık ki bu değerli günler benim için yitip giden acılara dönüştü. Sen bir yaş daha alırken başarılarınla gurur duymaya, seni her zamanki gibi çok sevmeye, baban olduğum için şükretmeye devam ediyorum. Şunu unutma oğlum; baban alnı açık yüzü ak bir şekilde yanına gelecek. Doğum günün kutlu olsun Denizhan'ım…"

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Politika, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mehmet Murat Çalık'tan Oğluna: Baban Alnı Açık Yüzü Ak Bir Şekilde Yanına Gelecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mogan Gölü’ne atık su deşarjına 1 milyon 680 bin lira ceza Mogan Gölü'ne atık su deşarjına 1 milyon 680 bin lira ceza
Özgür Özel: Siyaset çok yaşlı, Cumhuriyet’i gençlere emanet edeceğiz Özgür Özel: Siyaset çok yaşlı, Cumhuriyet'i gençlere emanet edeceğiz
Öğrencileri staj yapıyor gibi gösterip haksız kazanç sağladılar: 12 kişi gözaltında Öğrencileri staj yapıyor gibi gösterip haksız kazanç sağladılar: 12 kişi gözaltında
Sinan Burhan’dan canlı yayına damga vuran sözler: Artık köpek seviciliği bırakın Sinan Burhan'dan canlı yayına damga vuran sözler: Artık köpek seviciliği bırakın
Icardi’ye dev talip Her şeye sil baştan başlayabilir Icardi'ye dev talip! Her şeye sil baştan başlayabilir
Fenerbahçe Beko ile EuroLeague arasında anlaşma sağlandı Fenerbahçe Beko ile EuroLeague arasında anlaşma sağlandı

16:46
CHP’de neler oluyor İşte Kılıçdaroğlu’nun videosuna kayıtsız kalamayan vekiller
CHP'de neler oluyor? İşte Kılıçdaroğlu'nun videosuna kayıtsız kalamayan vekiller
16:44
Acun Ilıcalı’dan tarihi karara itiraz: Premier Lig’e çıkmamız lazım
Acun Ilıcalı'dan tarihi karara itiraz: Premier Lig’e çıkmamız lazım
16:01
AK Parti grubuna damga vuran an: Cumhurbaşkanı Erdoğan fark edip elini çekti
AK Parti grubuna damga vuran an: Cumhurbaşkanı Erdoğan fark edip elini çekti
14:56
Alıkonulan Sumud aktivistlerine insanlık dışı muamele Ben-Gvir’in yüzüne “Özgür Filistin“ diye haykırdı
Alıkonulan Sumud aktivistlerine insanlık dışı muamele! Ben-Gvir'in yüzüne "Özgür Filistin" diye haykırdı
14:47
Yoğun bakımdaki Kadir İnanır: Beni buradan çıkarın
Yoğun bakımdaki Kadir İnanır: Beni buradan çıkarın
14:06
Almus Barajı’nda taşkın alarmı Esnaf önlem aldı, tahliyeler başladı
Almus Barajı'nda taşkın alarmı! Esnaf önlem aldı, tahliyeler başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 16:50:44. #7.12#
SON DAKİKA: Mehmet Murat Çalık'tan Oğluna: Baban Alnı Açık Yüzü Ak Bir Şekilde Yanına Gelecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.