Tutuklu Seyhan Belediye Başkanı Tekin'den Anneler Günü Mesajı

(ANKARA) - Tutuklu Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, "Aziz İhsan Aktaş ailesiyle mutlu, huzurlu. Ben ise Anneler Günü'nü çocuklarımla birlikte geçiremiyorum. Lütfen, adaletli olun" dedi.

Aziz İhsan Aktaş davasında yargılanan ve Silivri'de tutuklu bulunan Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Anneler Günü mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Ben bir yıldır çocuklarımı göremiyorum. Neden burada tutukluyum? Birçok arkadaşımız olması gereken kararlarla tahliye edildi. Hafta sonu da Anneler Günü ve bu durum artık çekilmez hale geldi. Sayın Başkan, neden biz ailelerimizle bir arada geçiremiyoruz bugünü? Yarın tutukluluk hallerine ilişkin bir karar verin. Burada tutuklu olan arkadaşlar açısından tamamlanması gereken bir durum yok. Aziz İhsan Aktaş ailesiyle mutlu, huzurlu. Ben ise Anneler Günü'nü çocuklarımla birlikte geçiremiyorum. Lütfen, adaletli olun."