Tutuklu Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'den Cezaevlerinde Hayvanlara Dikkat Çekme Çağrısı

(İSTANBUL) – Tutuklu Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bulunduğum koğuşun avlusunda birçok kuş yuvası var. Sıklıkla yavru kuşlar yuvadan düşüyor. Bazıları ölüyor, bazılarını ise kendi imkanlarımızla avludan alıp bir köşeye koyuyoruz. Besleyebildiğimiz kadar besliyoruz. Ama ne yazık ki burada bir veteriner desteği yok. Yaşayanlara müdahale etmek bile çoğu zaman mümkün olmuyor" dedi. Bahçetepe, cezaevlerine veteriner desteği sağlanması çağrısında bulundu.

Tutuklu bulunan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, cezaevlerindeki hayvanlara yönelik gözlemlerini aktardı. Bahçetepe, şunları kaydetti:

"Bulunduğum koğuşun avlusunda birçok kuş yuvası var. Sıklıkla yavru kuşlar yuvadan düşüyor. Bazıları ölüyor, bazılarını ise kendi imkanlarımızla avludan alıp bir köşeye koyuyoruz. Besleyebildiğimiz kadar besliyoruz. Ama ne yazık ki burada bir veteriner desteği yok. Yaşayanlara müdahale etmek bile çoğu zaman mümkün olmuyor. Yetkililere çağrımdır, cezaevlerinde temel sağlık hizmetlerinin yanı sıra, veteriner desteği de sağlanmalı. Bir canlının yaşama tutunması bazen çok küçük bir müdahaleye bakıyor"