Tutuklu Kuşadası Belediye Başkanı Günel: "Kötüler Kaybedecek, İyiler Kazanacak"

18.04.2026 10:52  Güncelleme: 12:38
Tutuklu belediye başkanı Ömer Günel, mektubunda tutukluluk sürecinin hukuksuz olduğunu belirterek mücadelenin önemine vurgu yaptı. Günel, hemşehrilerine umut dolu mesajlar gönderdi.

(AYDIN) - Tutuklu Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel gönderdiği mektupta, tutukluluk sürecini "hukuksuz" olarak nitelendirerek, "Sizin, bizim izleyici değil, talep eden, mücadele eden olmamız şarttır. Yürekten inanıyorum ki; kötüler kaybedecek, iyiler kazanacaktır. Aslında, mücadeleden vazgeçtiğimizde kaybederiz. Mücadeleye devam" dedi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, yaklaşık bir aydır tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nden hemşehrilerine mektup gönderdi. Günel'in kaleme aldığı mektup, eşi Duygu Gül Günel tarafından kamuoyuna okundu. Mektubunda 25 yıllık avukatlık ve 7 yıllık belediye başkanlığı kariyerine vurgu yapan Günel, ilk kez tutuklu bulunduğunu belirterek, sürecin hukuksuz olduğunu savundu.

Günel'in mektubunda şunları kaydetti:

"Kıymetli hemşerilerim, yol arkadaşlarım, mesai arkadaşlarım, dostlarım. Her hafta sanki el heykelinde ben de sizinle buluşacakmışım gibi heyecanlanıyorum, sizlere sevgili eşim Duygu aracılığıyla mesajlarımı iletirken. Oradayım aslında ruhum sizinle. İnsan ruhu ve vicdanı hapsedilemez, başkalarınca. O hapis kararı ancak insanın kendi tarafından verilebilir. İnsan ancak kendi ruh ve vicdanını hapsedebilir. Şükürler olsun ki tutsak edilen sadece bedenim. Asıl tutsak olanlar kendi istekleriyle, her şeylerini kiraya verenler, satanlar, zavallılar."

Silivri'de ara ara, denetimler oluyor; yasaklı bir malzeme var mı, kurallara aykırı bir faaliyet var mı diye. Bu denetimler esnasında içten içe gülümsüyorum, hayatım boyunca Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm kurallarına uygun yaşadım. Vergimi ödedim, mesleğimi kurallarına uygun icra ettim, Cumhuriyet'in ana ilkelerinin en ateşli savunucusu oldum. Adalete inandım, o inançla, inandığım değerleri savundum. Belediye Başkanı seçildim. Kamunun bir kuruşuna sahip çıkmak için elimden geleni yaptım. 6 ay maaşları ödenemeyen belediyeden 5 yılda 4,5 milyar yatırım yapan, çalışanının, emeklisinin, öğrencisinin, bebeğinin, yani doğumdan ölüme hemşerisinin yanında olan bir belediye yarattım. Yarattık, hep birlikte.

"Siyaseti ahlakla yaptım. Partimi, bana güvenenleri satmadım"

Siyaseti ahlakla yaptım. Partimi, bana güvenenleri satmadım. 6 metrekareden korkup topuklamadım. Yol arkadaşlarımı satmadım, gıda paketi dağıttıklarımı tehdit etmedim. Onları iki kuruşluk destek paketi ile onurlarının arasına sıkıştırmadım. İşe alıp, ekmek verdiklerimi benimle beraber topuklamadıkları için sürmedim, işten çıkarmadım. Peki, sonuç ne oldu? Tüm kurallara uyan, hayatını böyle yaşayan biri şimdi işte Silivri'de, acaba kurallara uygun yaşadım diye mi? 25 yıllık meslek hayatımda bir kere yargılanmayan, yedi yıllık belediye başkanlığı görevinde hakkında dava olmayan birini, iki tane itirafçının mesnetsiz ifadesi ile dört duvar arasına koyuyorlar. Sanmayın ki, hayatımı böyle yaşadığım için pişmanlık duydum da size sesleniyorum. Hayır, asla. Çocuklarıma bırakacağım tek miras, onurla ve şerefle sürdürülmüş bir hayattır.

Bugün eğer 'şüpheden sanık yararlanır' ilkesinin yerini, 'şüpheden savcı yararlanır' ilkesi aldıysa ve ben, onlarca masum dört duvar arasında, ailelerinden, çocuklarından koparıldıysa; bunun nedeni Türkiye Cumhuriyeti'nin 'hukuk devleti' olma ilkesinin ağır hasar görmesindendir. Eğer bugün İran-ABD/ İsrail savaşına girmediğimiz halde, pazar maliyetiniz iki kat arttıysa bunun nedeni hukuk devleti ağır yaralıdır. Eğer, savaşta olmamamıza rağmen, devletin rezervlerinin bir bölü üçü eridiyse, maliyeden sorumlu bakanımız ve merkez bankası başkanı kapı kapı gezip yatırımcılara, 'bize gelin, aman gelin' diye dolaşıyorsa Türkiye'de hukuki güvenliğin büyük risk altında olmasındandır. Sizin, bizim izleyici değil, talep eden, mücadele eden olmamız şarttır. Yürekten inanıyorum ki; kötüler kaybedecek, iyiler kazanacaktır. Aslında, mücadeleden vazgeçtiğimizde kaybederiz. Mücadeleye devam."

Kaynak: ANKA

Okul saldırganının poligondaki görüntüsünün bedelini ödeyen biri var Okul saldırganının poligondaki görüntüsünün bedelini ödeyen biri var
Günlerdir katilin ismini sayıklayan abla Doku haberi alınca gözyaşlarına boğuldu Günlerdir katilin ismini sayıklayan abla Doku haberi alınca gözyaşlarına boğuldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Turgut Özal’ı vefat yıl dönümünde andı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Turgut Özal'ı vefat yıl dönümünde andı
Manisa’da kanalizasyon çalışmasında göçük: 1 işçi toprak altında kaldı Manisa'da kanalizasyon çalışmasında göçük: 1 işçi toprak altında kaldı
Katliamın yaşandığı okul kapatıldı mı Valilik son kararı duyurdu Katliamın yaşandığı okul kapatıldı mı? Valilik son kararı duyurdu
Hayatını kaybeden işçinin cansız bedeni göçük altından çıkarıldı Hayatını kaybeden işçinin cansız bedeni göçük altından çıkarıldı

11:30
İran, Hürmüz Boğazı’nı yeniden kapattı
İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı
11:17
Abla Doku’dan korkunç iddia: Gülistan tek değil, bir sürü genç kıza zarar vermişler
Abla Doku'dan korkunç iddia: Gülistan tek değil, bir sürü genç kıza zarar vermişler
10:48
Duruşmaya damga vuran sözler: Tanju Özcan ile cinsel ilişkiye girdik, o esnada şoförü de...
Duruşmaya damga vuran sözler: Tanju Özcan ile cinsel ilişkiye girdik, o esnada şoförü de...
10:31
Pes dedirtti Büyükşehirden gelen görüntü inanılmaz
Pes dedirtti! Büyükşehirden gelen görüntü inanılmaz
10:07
Trump, İran sonrası yeni düşmanı buldu: 70 yıldır beklenen gün gelecek
Trump, İran sonrası yeni düşmanı buldu: 70 yıldır beklenen gün gelecek
08:32
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 8’e yükseldi Aralarında eski erkek arkadaşı da var
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 8'e yükseldi! Aralarında eski erkek arkadaşı da var
