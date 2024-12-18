Tütün Bağımlılığı Hızla Yayılıyor

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Türk Toraks Derneği Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Metin Akgün, tütün ürünleri ve nikotin kullanan her 4 kişiden 3'ünün bağımlı, bu ürünlerin bağımlılık gücünün de en az eroin, kokain kadar etkili olduğu uyarısında bulundu.

Dernekten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Akgün, yasal olmamasına rağmen elektronik sigara ve ısıtılmış tütün ürünlerinin Türkiye'de satıldığını dile getirdi.

Bu ürünlerin kullanımının gençler arasında yaygınlaştığını ifade eden Akgün, "2 Ekim 2024'te nargilelik tütün kullanımını serbestleştiren bir genelge yayınlanmıştır. Bunun bütüncül tütün kontrol mücadelesine aykırı genelge olduğu açıktır. Yasa dışı ya da yasal şekilde tütün kullanımına teşvik eden her türlü eylemin toplum sağlığını önemli ölçüde etkilediği ve tütün kullanımını artırmaya hizmet ettiğini gözden kaçırmamak gerekmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Akgün, nikotinin, esrar ve eroinden sekiz kat hızlı bağımlılığa neden olabildiğini, tütün ürünlerini kullananların, nikotine bağlı bağımlılık nedeniyle bilimsel olarak tedavi edilmesi gerektiğini vurgulayarak, bağımlılık yapan, kişiyi hastalandıran bu ürünlerin, 18 yaş altındakiler de dahil olmak üzere kolaylıkla temin edilebildiğini aktardı.

Toplamda 8 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan tütün ürünlerine yönelik alınacak tüm tedbirlerin toplum sağlığını öncelemesi gerektiğini belirten Akgün, yasa dışı elektronik sigara da olmak üzere her türlü tütün ürünlerinin satışının önlenmesi gerektiğini vurguladı.

Akgün, tütün bağımlılığına toplumsal önlenebilir bir hastalık olarak bakılması gerektiğine işaret ederek, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Tütün ürünleri, nikotin bağımlılığı yapan elektronik sigara ve ısıtılmış tütün ürünleri deneyen her 4 kişinin 3'ünü bağımlı yapan, bağımlılık gücü en az eroin, kokain kadar olan bir maddedir. Dolayısıyla bu tür ürünlerin ürün çeşitliliğinin azaltılması, katkı maddelerinin tamamen yasaklanması, düz paketin uluslararası standartta uygulanması, reklam promosyon yasaklarının kapsamlı uygulanması gibi arzını azaltan önlemler alınmalı. Ayrıca, tütün bağımlılığının yoksul kesimlerde daha fazla olmasının bilimsel bir gerçek olmasından dolayı ülkede yoksulluğun azaltılmasının da tütün kullanımını azaltacak önlemler olduğunu kamuoyuyla paylaşıyoruz."