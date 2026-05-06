Tutyeli Kayak Pisti Sezonu Kapandı

TUTYELİ PİSTİ KAYAK SEZONUNU KAPATTI

Türkiye'nin ilk kayak merkezi Uludağ'da mayıs ayında kayak yapmak isteyen tatilciler sezon finaline özel ücretsiz olarak açılan kayak pistine akın ederken, yoğun talep nedeniyle yarın da açık olması planlanan pistin kapalı olacağı açıklandı. Sanal medyada yapılan duyuruda, bugün pistte yaşanan yoğunluk nedeniyle yer yer karda erime yaşandığı ve açılmalar olduğu belirtildi. Duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"7 Mayıs Perşembe günü de Tutyeli telesiyejde kayak planlanmıştı. Fakat bugün yoğun katılım ve sıcak hava nedeniyle pistte yer yer açılmalar başladı. Kaza vs. sağlıkla ilgili sorun yaşanmaması açısından yarın planlanan Tutyelindeki kayak iptal edildi. Kar seviyesi mayıs ayındayız ve artık çok dakik değişiyor. Karkay'da kayak devam ediyor günlüğü 1.950 TL, yarın da açık. Tutyeli kayak sezonunu bugün kapatıyor."

Murat ÇOBANGİL/BURSA,